Justyna Żyła wyśmiewa Marcelinę Ziętek? Ale reakcja! Agnieszka Woźniak-Starak od dwóch lat, czyli od momentu śmierci męża, stara się wrócić do normalnego życia. Fani mocno kibicowali jej, by odnalazła na nowo radość.

Powoli uczyła się żyć od nowa i chociaż mąż był dla niej całym światem, nie mogła zapomnieć o sobie i swoim szczęściu.



Z miesiąca na miesiąc na twarzy Agnieszki Woźniak-Starak, coraz częściej pojawiał się uśmiech. To cieszyło wszystkich, którzy trzymali kciuki za dziennikarkę.



Ona wróciła do pracy i zaczęła zachwycać! Dawno nie wyglądała tak pięknie. Widać, że gwiazda dba o siebie, stara zdrowo się odżywiać i ćwiczyć.



Do tego jej stylizacje są modową inspiracją dla wielu jej fanek.



Od jakiegoś czasu w mediach krążą plotki, że może prezenterka otworzyła swoje serce na kogoś nowego i to rozwiązywałoby tajemnicę jej promiennego wyglądu.



Agnieszka Woźniak-Starak zachwyca wyglądem

Jej zdjęcie ze stadniny koni Ferensteinów, do którego pozowała z tajemniczym mężczyzną, wzbudziło wielkie poruszenie w mediach.

Ona jednak milczy na ten temat i zachowuje swoje życie prywatne dla siebie.



To nie zmienia faktu, że trudno oderwać wzrok od prezenterki. Ostatnio na kanapach "Dzień Dobry TVN" zachwycała uśmiechem i kwiecistą sukienką oraz narzuconym na nią różowym swetrem.



Innym razem dopasowana, błękitno-biała sukienka podkreślała jej kobiece kształty.

Agnieszka Woźniak-Starak potrafi robić wrażenie nawet podczas spaceru z psami, gdzie stawia na sportowe, wygodne ubrania i wówczas wymyślne stylizacje nie są jej do niczego potrzebne.



Jedno jest pewne - gwiazda ma doskonały czas, a fani i bliskie jej osoby pragną, by trwał on jak najdłużej.

Zdjęcie Agnieszka Woźniak-Starak pokochała kolorowe stylizacje, które dodają jej blasku / Aleksiej Witwicki / Agencja FORUM

Zdjęcie Agnieszka Woźniak-Starak potrafi zaskoczyć piękną sukienką, która podkreśla jej sylwetkę / VIPHOTO / East News

