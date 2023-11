Spis treści: 01 Aneta Kręglicka przekazała ważną wiadomość. "Moment zmian"

Aneta Kręglicka w wolnych chwilach od zawodowych obowiązków, chętnie publikuje na Instagramie. Dzięki temu jej fani są na bieżąco z tym, co gwiazda aktualnie porabia. Obecnie obserwuje ją 103 tys. osób. Kręglicka dość rzadko publikuje zdjęcia ukazujące jej życie rodzinne, za to chętnie dzieli się z fanami relacjami z podróży, propozycjami stylizacjami, a w ostatnim czasie przemyśleniami na różne tematy.

Tym razem Kręglicka w nowym wpisie ogłosiła: "Nadszedł moment zmian". Tak odpowiedzieli fani.

- Był czas, kiedy nie mogłam podejmować decyzji, które dzisiaj podejmuję dla siebie. Teraz nadszedł moment zmian. Bo cokolwiek dobrego, czy złego dzieje się w naszym życiu, ono zawsze idzie do przodu. Idę więc naprzód i doceniam to, co nowe - napisała Aneta Kręglicka.

Wpis opatrzyła kilkoma zdjęciami z plaży. Trzeba przyznać, że gwiazda wręcz promienieje.

"Podziwiam panią za mądrość i odwagę", "Piękne te ujęcie. Wyraziste. Te niepokojące chmury w tle i Pani subtelność", "Cóż, przychodzi taki czas", "Pani Anetko, lubię Pani komentarze. Pięknie oswajają ze przemierzaniem przez życie do przodu", "Decyzja była właściwa, co potwierdza promienisty uśmiech na twarzy" - pisali fani i fanki w sekcji komentarzy.

Aneta Kręglicka: kariera

Zdjęcie Aneta Kręglicka zdobyła tytuł Miss Świata w 1989 roku / Jacek Kurnikowski / AKPA

Kręglicka to obecnie jedna z najpopularniejszych gwiazd w polskim show biznesie. Jej kariera nabrała rozpędu, gdy w 1989 roku zdobyła tytuł Miss Świata. Obecnie zajmuje się m.in. modą i PR-em.

Kręglicka urodziła się w 1956 roku w Szczecinie. Gdy miała 12 lat, rodzina zamieszkała w Gdańsku, gdzie ukończyła liceum. Przed maturą wyjechała na kilka miesięcy do Londynu, gdzie uczyła się języka. Na studiach mieszkała też we Florencji, gdzie z kolei doskonaliła język włoski. Przez cały czas trenowała gimnastykę artystyczną. Przełomowym momentem było dla niej zdobycie tytułu Miss Polski, a następnie Miss Świata.

W latach 1990-1992 Kręglicka pracowała w Stanach Zjednoczonych. W Warszawie założyła własną fundację Kręglicka Foundation, promującą zdrowy tryb życia. Otworzyła agencję reklamową "ABK Kręglicka", a kilka lat później firmę "Hannah Hooper". Od 2002 roku jest współwłaścicielką studia filmowego "St. Lazare".

Aneta Kręglicka: jak dba o formę?

Fani często piszą, że są pod wrażeniem formy Kręglickiej. W czym tkwi sekret jej sylwetki i promiennej cery? Kręglicka prowadzi zdrowy i aktywny tryb życia. Biega 2-3 razy w tygodniu, lubi grać w golfa, codziennie ćwiczy też w domu. Najczęściej wybiera pilates, ćwiczenia z gumami, ciężarkami czy jogę.

Na Instagramie napisała, że dzięki domowym treningom nie traci czasu na dojazdy na siłownię, a efekty póki co są dla niej zadowalające. Gwiazda wyznała też na Instagramie, że waży 51 kilogramów. Dodała jednak, że każda kobieta jest inna i nie ma sensu porównywać się z innymi.

- Każda z nas, to inna figura, grubość kości, predyspozycje. Dlatego nigdy nie należy się z nikim porównywać, bo zawsze znajdziecie się ktoś szczuplejszy i zgrabniejszy. Ja wsłuchuję się w siebie i po latach doskonale wiem, co mi służy, a co na pewno nie - napisała na Instagramie.

Podkreśliła też, że kalorii nie liczy, a w trakcie urlopu pozwala sobie na drobne odstępstwa od diety.