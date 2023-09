Spis treści: 01 Anita Sokołowska - życie zawodowe

Anita Sokołowska - życie zawodowe

Anita Sokołowska jest polską aktorką, która największą popularność zyskała dzięki jednej z głównych ról w znanym serialu Polsatu "Przyjaciółki". Pochodzi z Lublina i ma 47 lat. Ukończyła PWSFTviT w Łodzi.

Przez wiele lat pracowała w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Stała się rozpoznawalna, gdy występowała jako Lena Barska w "Na dobre i na złe". Potem Sokołowska przez 11 lat grała we wspomnianych już "Przyjaciółkach".

Odejście Anity Sokołowskiej z "Przyjaciółek"

Jakiś czas temu jednak aktorka ku wielkiemu rozczarowaniu fanów ogłosiła, że odchodzi z serialu. Niedawno widzowie mieli okazję obejrzeć ostatni odcinek z jej udziałem. Scena była wyjątkowo wzruszająca - bohaterka Sokołowskiej, Zuza, umarła otoczona swoimi przyjaciółkami.

Wielu fanów serialu zastanawiało się, co było powodem jej decyzji. Sokołowska wyjawiła to w jednym z ostatnich wywiadów.

Wypalenie. Lubię być uczciwa wobec siebie i wobec widza. Poczułam, że ja zagrałam już tak dużo w tej postaci, przez tych 11 lat, że już więcej nie mogę. Więc taka moja uczciwość, że ja lubię swoją pracę, kocham i chcę wstawać, iść do niej radosna, a przestało tak być. mówiła aktorka w wywiadzie dla Jastrząb Post

Refleksyjny wpis Anity Sokołowskiej

Aktorka dodała również nieco refleksyjny post na Instagrama. "Jeśli jesteś uczciwy w tym co robisz - kosmos - odpowie ci tą samą energią" - napisała Sokołowska. Można to odczytywać jako odniesienie do jej odejścia z "Przyjaciółek".

To jest moja lekcja z ostatnich dni. Wiedziałam zawsze, że tak jest, ale przez ostatni tydzień doświadczyłam tego w multiplikacji. Myślę, że wiecie o czym piszę. Nie bójcie się iść za głosem waszej i intuicji. Dla każdego z Nas jest miejsce na tym świecie. napisała Sokołowska

