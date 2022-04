Anna Wendzikowska jeszcze niedawno cieszyła się afrykańskim słońcem i dzieliła się z obserwatorami zdjęciami w iście letnich stylizacjach. Prezenterka znana jest z miłości do dalekich, egzotycznych podróży, które ze szczegółami relacjonuje fanom na Instagramie. Teraz przebywa we Francji i korzysta z ostatnich dni zimy.

Instagram Post

Anna Wendzikowska odpoczywa we Francji. Pozuje w kombinezonie i seksownym stroju!

Gdy kilka dni temu do Polski znów wróciła zima, większość gwiazd i celebrytów ubolewała nad nagłą zmianą pogody. Cześć starała się zareagować z humorem i ponownie odpalić na instastories "It's Beginning to Look a Lot Like Christmas" część skupiła się na tęsknocie za wiosną. Anna Wendzikowska zamieściła natomiast na Instagramie zdjęcie ze stoku i zostawiła pod nim wiele mówiący wpis:

- Cóż… ja tam się cieszę ze śniegu, gdyż właśnie spadam na narty. Adios, moi kochani

Reklama

- napisała, pakując się na kolejną wyprawę.

Anna Wendzikowska dotarła już do Francji i aktywnie korzysta z ostatnich dni zimy. Na Instagramie popularnej prezenterki pojawiły się już pierwsze fotki ze stoku, na których pozuje w narciarskim kombinezonie na tle oszałamiających widoków!

Instagram Post

Instagram Post

Największe emocje fanów wzbudziło jednak oczywiście zdjęcie prezenterki w mocno wyciętym stroju kąpielowym. Wendzikowska pozuje na drewnianym podeście i cieszy oko widokiem basenu i ośnieżonych drzew.

- "Piękna sylwetka pani Aniu", "Bardzo seksownie i ponętnie", "Ale figura" - piszą fani, zachwycając się fotką. Też jesteście pod wrażeniem?

Instagram Post

***

Zobacz również:

Wpadki na gali Grammy. Które gwiazdy się nie popisały?

Elsa Hosk zachwyca figurą. Rok temu została mamą!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Magdalena Zawadzka o powrocie do normalności. Za tym tęsknili Polacy? Newseria Lifestyle