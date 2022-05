37-letnia Avril Lavigne znów na fali. W lutym 2022 roku ukazał się jej 7. studyjny album "Love Sux", promowany przez single "Bite me" i "Love it when you hate me". Wokalistka nie próżnuje i jest w trakcie tournée po Kanadzie, w ramach którego promuje swój najnowszy krążek.

Zobacz również: To koniec. Burzliwa historia związku Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego

Stylizacja w rytmie "pop-punka"

Zdjęcie Avril Lavigne na czerwonym dywanie. Gwiazda postawiła na skórzaną suknię / Invision/Invision/East News / East News

W ferworze muzycznej pracy Lavigne zrobiła mały wyjątek i pojawiła się na ceremonii rozdania najważniejszych kanadyjskich nagród muzycznych Juno. U boku Lavigne pojawił się jej narzeczony, wokalista Mod Sun. 9-krotna zdobywczyni nagród Juno w swojej stylizacji pozostała wierna swoim pop-punkowym korzeniom.

Reklama

"Punkowa księżniczka" pojawiła się w czarnej, długiej, skórzanej sukni bez ramiączek i z rozcięciem do połowy uda. Odważną stylizację uzupełniła skórzanym paskiem i biżuterią oraz czarnymi szpilkami. Avril Lavigne postawiła na swój charakterystyczny makijaż "smokey eye", a jej rozpuszczone blond włosy zdobiły pomarańczowe pasemka.

Stylizacja nie umknęła uwadze fanów, którzy w sieci wyrazili swój zachwyt.

Zobacz również: Małgorzata Rozenek-Majdan naraziła się fanom. Spotkała się z krytyką

Muzyczny show Avril Lavigne

Avril Lavigne nie tylko pojawiła się na gali, ale i wystąpiła. Był to pierwszy od 2008 roku show wokalistki na ceremonii rozdania tych kanadyjskich nagród. Wokalistka zagrała medley swoich największych hitów "Complicated", "Girlfriend", "Sk8er boi", "I’m with you" i "Bite me".

Wideo youtube

***

Zobacz również:

Katarzyna Zdanowicz w szczerych rozmowach. Podcast "Zdanowicz. Między wersami"