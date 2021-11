​Brooke Shields w młodości udawała głupszą niż jest, by nie budzić zazdrości kobiet

Gwiazdy

Popularna aktorka w najnowszym wywiadzie ujawniła, że w przeszłości nie miała dobrych relacji z innymi kobietami. Znalazła jednak sposób na to, by ich nie irytować - udawała mniej inteligentną niż jest. "W młodości miałam wrażenie, że wszyscy chcą mi podciąć skrzydła, że tylko czekają na moje potknięcie. Moją strategią była więc autoironia i przesadna skromność. Weszłam w rolę klauna, udawałam zwykle głupszą niż byłam w rzeczywistości, by inne kobiety nie czuły się zagrożone i nie bały się, że odbiję im mężów" - ujawniła Brooke Shields.

Zdjęcie Brooke Shields przekonuje, że dziś głębokie i wartościowe relacje z kobietami są dla niej nieocenionym źródłem wsparcia i siły / Angela Weiss / East News