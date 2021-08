Camila Cabello w codziennym wydaniu. Wciąż jest taka piękna?

Camila Cabello jest jedną z najpopularniejszych współczesnych piosenkarek. Piękność na scenie i w teledyskach zawsze wygląda perfekcyjnie, a na co dzień? Wcale się nie stroi i to właśnie m.in. za to fani ją uwielbiają!

Zdjęcie Camila Cabello jest piękną i utalentowaną wokalistką / Rich Fury/Invision / East News