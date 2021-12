Dagmara Kaźmierska to jedna z bohaterek znanego programu "Królowe życia", a zarazem największa gwiazda tego show. Widzowie pokochali ją za poczucie humoru, bezpośredniość i autentyczność, a program sprawił, że jej kariera poszybowała. Na Instagramie gwiazdę śledzi ją już ponad 1,1 miliona obserwujących.

Dagmara Kaźmierska na prywatnym jachcie

Dagmara Kaźmierska potrafi korzystać z życia na całego i robi to w prawdziwie królewskim stylu! Bardzo chętnie na przykład podróżuje w egzotyczne kierunki i korzysta przy tym z wielu luksusów. Ostatnio na Instagramie opublikowała zdjęcie, na którym widać, że pojechała do swojego ukochanego, gorącego Egiptu - w programie podkreślała nieraz, jak bardzo kocha to miejsce. Pływała tam prywatnym jachtem nazwanym na jej cześć "Queen of Life".



Nie była jednak sama! Towarzyszył jej... wielki, plastikowy Mikołaj! W jego towarzystwie Kaźmierska złożyła życzenia mikołajkowe swoim fanom w opisie do zdjęcia:





W torebeczce są Wasze marzenia. Puszczam je do Was. Do każdego niech dolecą. Tylko w różnym czasie. Niech Wam wszystko się ułoży, kochani. Tak mikołajkowo Wam życzę. Całuję mocno i pamiętajcie, dostajemy to, o czym myślimy. Wszystko i zawsze. Tylko kiedy - to już od siły naszych myśli zależy. Aaaaa, i jestem w Hurghadzie, więc zapraszam na wspólny rejs

Reklama

- napisała "królowa życia".



Instagram Post

Dagmara Kaźmierska ma trudną przeszłość

Dagmara niedawno napisała autobiografię, którą właśnie promuje. Z niezwykłą szczerością opisała w niej jeden z najtrudniejszych epizodów w swoim życiu, gdy swego czasu przebywała w więzieniu. W 2009 została zatrzymana za prowadzenie agencji towarzyskiej i skazana prawomocnym wyrokiem za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo i sutenerstwo. Odsiedziała 14 miesięcy.

Dagmara nigdy nie ukrywała, że taki czas miał miejsce w jej życiu, ale nigdy wylewnie nie opowiadała o tym, co wydarzyło się za kratami.



Przeczytaj też:

Oliwia Bieniuk z ojcem w sesji zdjęciowej. Internauci zniesmaczeni!



Jaki top pod marynarkę? Anitta zalicza wpadkę!



Dlaczego królowa Elżbieta II wyprosiła Baracka Obamę z bankietu? Były kanclerz ujawnia



* * *



Zobacz więcej: