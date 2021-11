Daniel Qczaj o Kamilu Durczoku. Wyznał, co zawdzięcza dziennikarzowi!

Nagła śmierć 53-letniego Kamila Durczoka wstrząsnęła światem show-biznesu.

Dziennikarz, który przez lata pracował jako prezenter telewizyjny, był dość kontrowersyjną postacią, jednak bez wątpienia miał charyzmę i wielki talent.

Wiele znanych osób postanowiło pożegnać go w mediach społecznościowych, a niektórzy wypowiedzieli się nawet na jego temat w rozmowie z reporterami. Jedną z takich osób jest trener, Daniel Qczaj.



Daniel Qczaj szczerze o Kamilu Durczoku. Co takiego mu zawdzięcza?

Zdjęcie Kamil Durczok był dla Qczaja dziennikarskim autorytetem / Polska Press / East News

Daniel Qczaj darzył Kamila Durczoka sympatią i uważał go za dziennikarski autorytet. W rozmowie z reporterką Jastrząb Post, Karoliną Motylewską wyznał, że bardzo dużo mu zawdzięcza.

Ma również zamiar pokazać nagranie ich rozmowy, która miała miejsce w przeszłości. Ponoć odmieniła ona życie popularnego trenera gwiazd.

Ponadto, to właśnie Kamil Durczok miał zorganizować jego pierwszy duży trening, który odbył się na stadionie w Chorzowie. Zaprosił go również do portalu Silesion, który stworzył.

Te słowa, które mi powiedział, dodały mi w tamtym momencie skrzydeł. Zamierzam wrzucić to nagranie. Nie chciałem w dzień, kiedy wszyscy wrzucali jakieś wspomnienia z nim, bo też nie mam potrzeby wyciągania tego. Natomiast ma to dla mnie jakieś znaczenie sentymentalne i na pewno się tym podzielę. Daniel Qczaj

Wideo youtube

