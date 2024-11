Dawno niewidziana zaskoczyła stylizacją. Stawia na modny kolor, ale szokuje ceną

Ewa Farna od lat jest dla innych modową inspiracją . Gwiazda nie wstydzi się bowiem swojego ciała, każdorazowo chętnie eksponując swoje kobiece kształty. Jej styl - ultrakobiecy, niekiedy ekstrawagancki, a często minimalistyczny - obala wszelkie modowe mity. Raz na zawsze rozprawia się również z krzywdzącą opinią, że to, co modne, zarezerwowane jest wyłącznie dla kobiet o talii osy.

Ewa Farna, kiedy pogoda za oknem zmieniła nieco swoje oblicze, wyciągnęła z szafy wygodny zestaw. Do studia śniadaniówki udała się w obszernym, ciepłym swetrze i wygodnych jeansach , do których dobrała czapkę w tym samym kolorze, masywne botki i niewielką, beżową torebkę. Outfit chociaż minimalistyczny, nie był jednak tak tani. Niewielka torebka kosztuje bowiem przeszło trzy tysiące złotych .

Brąz to najmodniejszy kolor tego sezonu - Ewa Farna zdaje się wiedzieć to doskonale. Dowodzi przy tym, że, by wyglądać stylowo, wcale nie trzeba zbyt wyszukanych zabiegów modowych. Wystarczą najprostsze, najbardziej komfortowe zestawienia - ale kiedy utrzymane zostaną w modnych kolorach, natychmiast staną się kluczem do sukcesu.