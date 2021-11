"Dziewczyny z Dubaju". Kim jest Paulina Gałązka?

"Dziewczyny z Dubaju". Paulina Gałązka zagrała główną rolę w filmie. Kim jest aktorka?

Paulina Gałązka jest absolwentką Łódzkiej Szkoły Filmowej. Ukończyła ją z wyróżnieniem w 2013 roku i nic dziwnego, bo jej talent aktorski został zauważony jeszcze na studiach. Udało jej się nawet otrzymać najważniejszą nagrodę podczas międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych.

Aktorka po ukończeniu nauki zaczęła występować w teatrze Ateneum, gdzie zadebiutowała w "Tramwaju zwanym pożądaniem" w reżyserii Bogusława Lindy.

Od tego czasu regularnie pojawia się na scenie, nie rezygnując jednak również z ról w filmach i serialach, również tych zagranicznych m.in. w Norwegii, Rosji czy w Niemczech. Co ciekawe, trzy lata temu była nawet nominowana do prestiżowej nagrody New German Talent Award jako najlepsza aktorka.

Zdjęcie Paulina Gałązka podczas uroczystej premiery filmu "Dziewczyny w Dubaju" w reżyserii Marii Sadowskiej / Artur Zawadzki / Reporter

Nie tylko "Dziewczyny z Dubaju". Gdzie jeszcze zagrała Paulina Gałązka?

Paulina Gałązka pomimo młodego wieku, ma na koncie sporo różnych ról. Charyzmatyczna aktorka nie boi się wcielać w różne osobowości.



Fani mogą kojarzyć ją m.in. z takich filmów jak: "Powidoki”, „Kamienie na Szaniec”, "Furioza" "The End” czy "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją", a także z seriali: "Skazane", "Drogi wolności" "Pierwsza miłość" oraz Zakochani po uszy".



Paulina Gałązka aktywnie udziela się również w mediach społęcznościowych.



Jej profil na Instagramie nosi nazwę: paulina.galazka i w tej chwili obserwuje go już ponad 75 tysięcy osób.



Ta liczba jednak z pewnością znacznie wzrośnie, gdy "Dziewczyny z Dubaju" trafią już do kin!





