Edyta Herbuś w wyjątkowej sesji. Pozuje z Heleną Norowicz

Edyta Herbuś chętnie angażuje się także w akcje i kampanie, podejmujące ważne tematy społeczne. Na Instagramie gwiazdy pojawiło się właśnie zdjęcie, na którym pozuje w towarzystwie wyjątkowej kobiety, polskiej aktorki i modelki, Heleny Norowicz. Pod zdjęciem Edyta zamieściła wpis:

- Bliskość , razemność, wzajemne oddziaływanie, piękno, wsparcie. Taka właśnie panowała atmosfera podczas realizowania kampanii różowa wstążka. To było piękne spotkanie, podczas którego powstały zdjęcia pełne czułości ... Moją partnerką była kobieta pełna blasku, elegancji i klasy , niezwykła Helena Norowicz.



Październik już od wielu lat uznawany jest na całym świecie za miesiąc świadomości raka piersi. Właśnie wtedy rusza nasza kampania , by wspierać tę świadomość, by wspierać wszystkie kobiety ... A dziś mała zapowiedź tylko dla WAS :)



Dziękuję wszystkim za wspólne tworzenie dobra. Niech pofrunie dalej w świat - napisała Edyta Herbuś na Instagramie.

Na zdjęciach i na dołączonym filmiku video widać obie panie, które przytulają się i obdarzają uśmiechem. Bije z nich niesamowita energia, z której zresztą obie są znane. Edyta Herbuś nigdy nie kryła, że starsze osoby mają w jej sercu wyjątkowe miejsce. Wszystko to za sprawą jej szczególnej relacji z własną babcią. Tancerka i aktorka regularnie publikuje zdjęcia z ukochaną seniorką, a ostatnio dzieliła się z fanami swoim strachem o nią - babcia gwiazdy trafiła do szpitala, a Edyta drżała o jej zdrowie. Niedawno poinformowała jednak fanów, że jej "ukochana Tolcia" czuje się już zdecydowanie lepiej i wraca do pełni sił.

Patrząc na zdjęcia Edyty z Heleną Norowicz trudno nie zauważyć, że obie panie połączyła wyjątkowa więź. Czekamy na więcej wspólnych projektów!





