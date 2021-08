Ewa Chodakowska zdradza przepis na spełnianie marzeń

Dotrzymywanie postanowień bywa trudne - przekonał się o tym każdy, kto bezskutecznie próbował rzucić palenie, przeczytać w określonym czasie konkretną liczbę książek lub schudnąć do wakacji. Do efektywnego realizowania zamierzonych celów potrzebne są wszak pokłady silnej woli oraz zdolność opierania się lenistwu i pokusom, które skutecznie utrudniają cały proces. Zdaniem ekspertów możemy sobie pomóc na różne sposoby, m.in. eliminując ze swojej listy mało realistyczne postanowienia, pozwalając sobie na okazjonalne potknięcia czy ustalając system kar i nagród za sukcesy i porażki. O własnej metodzie na dotrzymywanie postanowień i bardziej efektywne realizowanie swoich celów opowiedziała tymczasem Ewa Chodakowska.

Ewa Chodakowska zachwyca się mapą marzeń

Słynna trenerka w opublikowanym na Instagramie poście poradziła liczącej niemal 2 miliony użytkowników grupie obserwatorów, by skorzystała z prostej metody zwanej mapą marzeń. "To rewelacyjne narzędzie, które pozwoli ci skuteczniej realizować twoje cele. Zasada jego działania jest bardzo prosta! Umieść na tablicy zestaw obrazów, zdjęć lub rysunków, które ilustrują twoje wymarzone okoliczności, cele, otoczenie, stan rzeczy. Za tablicę może posłużyć dowolna powierzchnia, może to być zwykła tablica korkowa. Ważne, by znajdowała się w miejscu, na które często spoglądasz, np. na ścianie nad komputerem. W mapie marzeń chodzi o to, by zamieszczone na mniej obrazy wprawiały cię w pozytywny stan umysłu i docierały do twojej podświadomości. Dzięki temu będziesz częściej dostrzegać w życiu szanse, które mogą zbliżyć cię do wymarzonego celu" - poinstruowała fanów Chodakowska.

Trenerka zaznaczyła jednak, że aby spełnić marzenia, najpierw należy zaakceptować stan obecny. Zamiast więc każdą wolną chwilę poświęcać na snucie wizji szczęśliwego życia, które osiągniemy dopiero po spełnieniu konkretnych warunków, znacznie zdrowiej będzie nauczyć się doceniać to, co "tu i teraz". "Pamiętaj, że do szczęścia najważniejsza jest akceptacja - samej siebie, innych ludzi i życia, którym żyjesz. Zmiany na lepsze rozgrywają się przede wszystkim w twojej głowie, a dopiero później w twoim otoczeniu... Bądź szczęśliwa z tego, co masz i realizuj swoje marzenia w spokojny, pogodny sposób. Nigdy nie zyskasz niczego dobrego działając na siłę" - podsumowała Chodakowska.

Fanki zachwycone. "Zabieram się do działania!"

Fanki "Chody" doceniły pomysł swojej idolki. I zapewniły ją, że przetestują jej metodę. "Nigdy nie robiłam takiej tablicy, zabieram się do działania! Dziękuję" - głosi jeden z wielu podobnych komentarzy. "Uwielbiam mapy marzeń, ale nigdy nie stworzyłam takiej z prawdziwego zdarzenia. Zawsze były to krótkie notatki albo zdjęcia na lodówce. Ale im więcej o czymś myślę, to się w końcu zdarza" - napisała jedna z użytkowniczek Instagrama. "Zawsze chciałam zrobić taką mapę, a teraz mam jeszcze większą motywację" - wtórowała jej inna. "Ja wizualizuję swoje marzenia. Nasza podświadomość ma ogromną moc! Tylko musimy w to uwierzyć" - skwitowała kolejna fanka Chodakowskiej.

