Gabby Epstein kusi fanów w krótkim gorsecie

Gabby Epstein zaczęła karierę modelki w bardzo młodym wieku - nie miała wtedy nawet piętnastu lat i wciąż chodziła do szkoły. Jej największą pasją był wtedy sport - blond modelka odnosiła spore sukcesy w pływaniu i marzyła o karierze profesjonalnej sportsmenki. Niestety, gdy na drodze do spełnienia tego marzenia stanęła kontuzja barku, Gabby musiała zmienić plany i mocniej skupić się na modelingu. Dziś na pewno tego nie żałuje!

Gabby Epstein ma na koncie współprace z markami z całego świata, a jej kariera wciąż się rozwija. Na Instagramie modelka reklamuje zarówno stroje sportowe, bo aktywność to wciąż jej wielka pasja, jak i seksowną, kusą bieliznę.

Reklama

Instagram Post

Gabby Epstein pozuje w kusym gorsecie. "Jesteś nieziemska" - piszą fani

Gabby Epstein może się pochwalić perfekcyjną sylwetką! To bez wątpienia zasługa jej miłości do sportu, z którym ma do czynienia już od najmłodszych lat. Szczupła, wysportowana figura daje jej możliwość współpracy z markami tworzącymi stroje fitness i sprzęt sportowy. Piękną blondynką zainteresowały się także marki bieliźniane.

Gabby regularnie wrzuca na Instagrama fotki w bieliźnie i strojach bikini. W kuchni pozuje w koronkowym, seksownym zestawie, a na plaży w mocno wyciętym bikini tylko dla odważnych!





Instagram Post

Instagram Post

Na najnowszej fotce, która zachwyciła fanów, modelka zaprezentowała się w krótkich, poszarpanych, dżinsowych szortach, do których dobrała kusy, czerwony gorset. Fani momentalnie zasypali ją komplementami, pisząc:

- "Absolutnie piękna", "Jesteś nieziemska", "Jesteś taka piękna", "Czerwony to twój kolor", "Po prostu niesamowita" - pisali.



Rzeczywiście, trzeba przyznać, że z czerwienią jest Gabby do twarzy. Jak podoba wam się w tej wersji?





Instagram Post

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Katarzyna Figura o atmosferze na planie "Dziewczyn z Dubaju" INTERIA.PL

***

Zobacz również:

Zwolenniczka "ruchu dużych dziewczyn" walczy o akceptację dla otyłości!

56-letnia Brooke Shields zachwyca figurą w stroju kąpielowym!