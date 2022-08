Gabby Epstein kusi fanów w odważnej kreacji

Gabby Epstein, australijska modelka i influencerka, którą na Instagramie obserwuje już 2,9 miliona fanów zasłynęła odważnymi fotkami w bieliźnie i kusych strojach bikini. 28-letnia blondynka aspiruje jednak także do świata celebrytów i od czasu do czasu publikuje zdjęcia w wieczorowych kreacjach. Najnowsze rozgrzały fanów do czerwoności!

Zdjęcie Gabby Epstein znana jest z perfekcyjnego ciała, które chętnie eksponuje / JONO SEARLE / Getty Images