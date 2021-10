Widzowie ostatniego odcinka programu Ellen DeGeneres mogli co nieco dowiedzieć się o relacji, jaką Gwyneth Paltrow ma ze swoim synem, 15-letnim Mosesem, którego wychowuje z byłym mężem, wokalistą Coldplay, Chrisem Martinem.

"Kilka miesięcy temu powiedział mi ni stąd, ni zowąd: "Wiesz, mamo, przez chwilę byłem naprawdę zawstydzony, że Goop sprzedaje wibratory. I wtedy zdałem sobie sprawę, że nie powinienem, bo to jest świetne. Sprawiasz przecież, że ludzie nie czują się zawstydzeni. Postępujesz jak feministka" - relacjonowała z dumą Gwyneth.

Reklama

"Odpowiedziałam: Dziękuję, mój drogi. To było takie urocze. To było, naprawdę, bardzo miłe. Jestem pewna, że nadal jest zakłopotany, ale przynajmniej patrzy na sprawę w pozytywny sposób" - stwierdziła.





Instagram Post

Natomiast córka Paltrow do erotycznych akcesoriów oferowanych przez jej mamę podchodzi z dystansem i humorem. W filmiku, jaki Apple opublikowała na TikToku na początku tego roku, żartowała, że poranna codzienność jej rodzicielki to "zrobienie kolejnych jajek waginalnych oraz świec i perfum o zapachu waginy. Generalnie, wszystkiego, co jest związane z waginą".





Instagram Post

Pomysły biznesowe Paltrow mogą być czasami groteskowe, ale w większości przypadków okazują się dochodowe. Jej firma wyceniana jest na 250 mln dolarów.



Nowym przedsięwzięciem Gwyneth jest program "Seks, miłość i goop". Reality show o parach, które pod okiem ekspertów chcą poprawić swoje życie seksualne. Program zadebiutował w październiku na Netfliksie.

Wideo Spot kampani Wolna Szkoła - "Najpierw dzieci, potem kariera"

***

Zobacz również:



Nowy pomysł Gwyneth Paltrow: Tworzy suplementy zwiększające popęd u kobiet!