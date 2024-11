O Heidi Klum szczególnie głośno robi się zazwyczaj pod koniec października. Supermodelka na przestrzeni lat zyskała miano "królowej Halloween". Jej kostiumy co roku wywołują furorę. Klum była już Kleopatrą, wilkołakiem, pawiem, robakiem czy Jessicą Rabbit.

W 2024 roku postanowiła przebrać się za E.T. Towarzyszył jej mąż, Tom Kaulitz, który wybrał na tę okazję pasujący kostium. Supermodelce kreatywności nigdy nie brakowało, również w codziennych stylizacjach. Heidi słynie z ekstrawaganckich outfitów, które zwracają uwagę odważnymi fasonami czy zdobieniami.

Niemiecka modelka postanowiła chyba jednak odpocząć nieco od odważnych stylizacji. Heidi Klum na gali Baby2Baby zaskoczyła elegancką kreacją. Nie oznacza to jednak, że było nudno: w klasycznym wydaniu Klum z pewnością również jest do twarzy.

Jednak to Heidi Klum skradła całe show. Supermodelka zaprezentowała się w eleganckiej białej sukni zdobionej niebieskimi różami. Uwagę zwracał również tren, znajdujący się po jednej ze stron sukni. Zjawiskowa kreacja wyeksponowała ramiona i podkreśliła zgrabną figurę modelki. Gwiazda uzupełniła stylizację sandałkami w srebrnym kolorze.

Klum zachwyciła również eleganckim makijażem, w którym główną rolę odgrywały usta pomalowane szminką w kolorze klasycznej czerwieni. Do tego pofalowane włosy i elegancki look gotowy!

Heidi Klum uwielbia bawić się modą. Niemiecka modelka niemalże od początku kariery współpracowała z najważniejszymi projektantami mody. Pozowała do kalendarza "Pirelli", gościła na okładkach najważniejszych modowych magazynów na świecie.

Do dziś uchodzi za jedną z największych gwiazd modelingu lat 90. Jej kariera nie zwalnia tempa - obecnie Klum jest jurorką w amerykańskiej edycji programu "Mam Talent". Nadal bierze tez udział w pokazach mody - mogliśmy ją podziwiać podczas jednego z pokazów w ramach Paris Fashion Week we wrześniu 2023.

W centrum uwagi znajdują się również jej wyraziste stylizacje. Każdy odcinek programu czy udział w branżowej imprezie to dla Klum okazja do poeksperymentowania z modą. Modelka nie boi się odważnych połączeń, mocnych kolorów i wzorów. Potrafi bezbłędnie zestawiać ze sobą ubrania z pozoru do siebie nie pasujące. Kwintesencja jej stylu? Fantazja, wymyślne dodatki i ekstrawagancja.