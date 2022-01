Jan i Helena Lubomirscy spędzają czas na nartach

Jan Lubomirski-Lanckoroński, który pochodzi z polskiego rodu książąt Lubomirskich herbu Szreniawa bez krzyża, chętnie dzieli się z internautami swoim luksusowym, arystokratycznym życiem.

​Foie gras to luksusowy, acz nieetyczny przysmak. Oto dlaczego Przed Bożym Narodzeniem było głośno o tym, jak rodzina Lubomirskich planuje spędzić ten świąteczny czas. Poruszenie w mediach wywołało menu, które miało się znaleźć wówczas na ich stole, a dokładnie jedna z potraw - foie gras. Francuski przysmak z gęsich podrobów jest zakazany w Polsce i w kilku innych krajach.



W święta pojawiły się zdjęcia małżonków, którzy spędzali ten czas w Zamku Książąt Lubomirskich w Lubniewicach, a na zdjęciach widać było piękne, zamkowe wnętrza.



Teraz, wykorzystując jeszcze zimową aurę, Jan i Helena Lubomirscy postanowili wybrać się na narty. Większość polskich gwiazd wyjeżdża teraz na egzotyczne wakacje, gdzie rozkoszują się słońcem. Okazało się, że polska arystokracja, od ciepłej plaży, woli szusowanie po narciarskich stokach.



Jan i Helena wybrali Szczawnicę, gdzie znajduje się Stacja Narciarska Palenica. Okazuje się, że oboje są zachwyceni tym miejscem.



"Uzdrowisko Szczawnica to od ponad 200 lat wspaniałe miejsce na aktywny wypoczynek. Księżna Helena i książę Jan spędzają tu wiele czasu, zarówno w zimie jak i innych porach roku. Uzdrowisko należy do księżnej Heleny i jej rodziny od wielu pokoleń. Perłami zarządzanego przez nią i jej brata przedsiębiorstwa, są hotel Modrzewie Park i w niedługim czasie otwierany hotel Pieniny Grand - najwyższy w polskich górach. Do ciekawych miejsc należą też Willa Marta i niezwykły Dworek Gościnny, mieszczący największy prywatny teatr w Polsce. Szczawnica to też świetne miejsce na narty i inne zimowe sporty" - czytamy pod zdjęciem na oficjalnym profilu Jana Lubomirskiego.





Najwyraźniej Jan i Helena Lubomirscy gustują w podobnych rozrywkach co księżna Kate i książę William. Oni również uwielbiają jazdę na nartach, a miłością do tego sportu Williama zaraziła matka - księżna Diana.



Kto wie, może w przyszłości te dwa małżeństwa spotkają się i na stoku narciarskim!

Zdjęcie Księżna Kate i książę William również kochają jazdę na nartach / Splash News / East News

