Jennifer Lopez skończy za kilka dni 54 lata, ale energii, sił i młodego wyglądu mogłaby jej pozazdrościć niejedna nastolatka. Gwiazda ma zresztą ostatnio dobrą passę - rok temu podczas intymnej ceremonii w kaplicy w Las Vegas wzięła ślub z Benem Affleckiem, otrzymała również dwie prestiżowe nagrody za całokształt twórczości - statuetkę Icon Award oraz nagrodę Generation Award, przyznawaną "najbardziej uwielbianym przez widownię aktorom" i wypuściła na rynek kolejną, sygnowaną swoim nazwiskiem markę.

Jennifer Lopez nie zwalnia jednak tempa - niedawno zagrała w filmie "Matka", który obejrzeć można na platformie Netflix i regularnie pojawia się na najważniejszych branżowych imprezach, gdzie zachwyca dopracowanymi stylizacjami. Lopez aktywnie działa również na Instagramie, gdzie obserwuje ją już ponad 249 milionów fanów. Właśnie podzieliła się z nimi nową fotką i zebrała mnóstwo komplementów.

Jennifer Lopez zachwyca na nowej fotce. "Anioł"

Jennifer Lopez wrzuciła właśnie na Instagrama nowe zdjęcie, na którym pozuje w mocnym, wyjściowym makijażu, idealnie ułożonych włosach, kreacji wysadzanej diamentami i bogatej biżuterii.

- "Absolutnie kocham cię", "Nieziemska", "Nasza piękna J.Lo"," Anioł" - piszą fani, zachwycając się fotką.

Gwiazda przypomniała również, że rok temu brała w Las Vegas ślub ze swoim ukochanym, Benem Affleckiem, do którego wróciła po wieloletniej przerwie. Fani złożyli więc w komentarzach również gratulacje, życząc parze kolejnych szczęśliwych, wspólnych lat. My również przyłączamy się do życzeń.

