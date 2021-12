Jessica Alves to osobowość telewizyjna, która wzięła udział m. in. w programie "Big Brother". Przez wiele lat była znana jako Rodrigo Alves i posiadała pseudonim "żywy Ken". Alves, która jest znana przede wszystkim ze swojego zamiłowania do operacji plastycznych, przyznała, że pierwszą przeszła już jako siedemnastolatka. Szacuje się, że na poprawę wyglądu wydała łącznie już ponad 2,6 milionów złotych.

Jedną z operacji, którą przeszła Alves jest resekcja żołądka. Gwiazda, która jest osobą transsseksualną, musiała przyjmować hormony ze względu na korektę płci. Sprawiały one, że niebywale rósł jej apetyt, przez co przytyła ok. 30 kilogramów. Po operacji zmniejszenia żołądka Alves zaczęła błyskawicznie chudnąć.





Jessica Alves w bieliźnie. Świąteczna odważna sesja!

Jessica Alves chętnie dzieli się ze światem swoją rzeczywistością w mediach społecznościowych. Celebrytka nie stroni też od odważnych sesji - widać, że teraz cieszy się swoim ciałem i chętnie chwali kształtami, które ma!



Ostatnio gwiazda podzieliła się ze swoimi fanami wyznaniem:





Minęły już 2 lata, odkąd się urodziłam! I nie mogłabym być szczęśliwsza ze sobą w swoim życiu! Od kiedy mogę, odkrywam swoją kobiecość

Opublikowała przy tym odważną sesję w czerwonej bieliźnie. Jak wam się podoba?





Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

