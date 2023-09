Joanna Racewicz prezentuje zmysłowe kadry. Fani zachwyceni sesją na piasku

Joanna Racewicz regularnie dba o to, by na Instagramie pojawiały się nowe zdjęcia. Tym razem dziennikarka podzieliła się zmysłowymi kadrami z sesji na piasku. Do fotografii dołączyła inspirujący wpis. „Bogini piękności” – komentują fani.

Zdjęcie Joanna Racewicz opublikowała nowe zdjęcia. W komentarzach poruszenie / Pawel Wodzynski/East News / East News