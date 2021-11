Joanna Racewicz zachwyca wyglądem na wakacjach

Joanna Racewicz uwielbia podróżować i robi to jak tylko ma okazję. Dziennikarka kocha egzotyczne miejsca i tym razem postanowiła wypocząć na Zanzibarze.

Ta wyspa na Oceanie Indyjskim przyciąga turystów z całego świata, a teraz także Joanna skusiła się na ten kierunek.



Na jej profilu w mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia z pięknych, piaszczystych plaż, ale nie to przykuło uwagę obserwujących, a to, jak wygląda gwiazda!



Joanna Racewicz wprost promienieje i najwidoczniej wakacje jej służą. Do tego zachwyciła kreacją, jaką założyła na spacer brzegiem oceanu.



Czerwona, zwiewna suknia z głębokim dekoltem zachwyciła fanów Asi. Dodatkowo ona sama pokusiła się o kilka słów pod zdjęciem.



"Kiedy patrzysz na kobietę w czerwonej sukience - myślisz: pewna siebie zołza? Czy - wołająca o uwagę mała dziewczynka? Nosi koronę, czy gniew? Dumę, czy ego? Poczucie wolności i granic, a może niespełnione marzenia? Tak łatwo wrzucamy do szuflady. I tylko ona sama wie, do której pasuje. Bądźcie szczęśliwi" - podzieliła się przemyśleniami Joanna Racewicz.

Fani odpowiedzieli jej na pytanie i przy okazji nie szczędzili komplementów: "Myślę...w czerwonym Jej do twarzy i to bardzo", "Wygląda Pani zjawiskowo, niezależnie, w której szufladzie".



