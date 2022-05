Julia Dybowska bawi się w najlepsze w Bułgarii. Które to już wakacje gwiazdki?

Julia Dybowska i jej luksusowe życie od dawana wzbudzają zainteresowanie mediów. Niegdyś bywalczyni polskich salonów, zwana "Polską lalką Barbie", dziś wiedzie za granicą pełne przepychu życie u boku swojego partnera, miliardera - 61-letniego Roberta Tchenguiza.

Nikt nie wróżył tej parze specjalnie długiego związku, zwłaszcza biorąc pod uwagę pogłoski, że to dla młodej Polki biznesmen zostawił swoją żonę, jednak ich miłość kwitnie w najlepsze.

Nic w tym dziwnego, bo dzięki tej relacji Julia Dybowska ma życie, o którym niejedna z jej koleżanek może tylko pomarzyć. Najdroższe ubrania, torebki, wille i samochody, a także... podróże.

Reklama

Choć na co dzień Julia Dybowska i jej partner mieszkają w Wielkiej Brytanii, to często jednak tak nie bywają. Na profilu Julii Dybowskiej w mediach społecznościowych nieustannie pojawiają się zdjęcia z nowych wyjazdów i wakacji.

Tym razem gwiazdka poleciała nieco odpocząć w luksusie do Bułgarii. To stamtąd opublikowała zdjęcie, gdzie siedząc w drogim samochodzie wygina się i prezentuje swoje szczupłe nogi. "Polska lalka Barbie" we frywolnych pozach odsłania swoje ciało, jednocześnie uważając jednak, by nie zaliczyć wpadki i nie pokazać zbyt wiele.

Widać, że celebrytka doskonale bawi się na kolejnym urlopie i nie szczędzi pieniędzy na wszelkie rozrywki!

Instagram Post

***

Zobacz również:

Demi Rose w czerwonej sukni zachwyca w Palm Springs

Khloé Kardashian w skąpej sukience. Fani w szoku!

Marcin Hakiel już nie tęskni za Cichopek. Zwierza się fanom, jak rasowy instagramer