"Teraz Karol znów mówi o Justynie w mediach, bo chce wypromować swoją walkę, którą ma już za kilka dni. Co ciekawe na spotkaniu z prawnikami zastrzegł, że w sprawie rozwodowej godzi się na wszystko, tylko nie na to, by Justyna ona mówiła o nim negatywnie w mediach. Gradek zażądała, by Karol podpisał ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Chce chronić swoje interesy przed jego nieodpowiedzialnymi zachowaniami. Boi się o to jakie on może mieć długi i nie chce mieć z tym nic wspólnego. Niestety nie mają jeszcze wyznaczonego terminu rozprawy" - mówi osoba z bliskiego otoczenia Justyny Gradek i Karola Miśkiewicza w rozmowie z Pudelkiem.