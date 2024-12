Katarzyna Bosacka to dziennikarka i ekspertka w dziedzinie zdrowego żywienia. Od wielu lat doradza Polakom w kwestii świadomych zakupów, sama poleca też sprawdzone i proste przepisy na przekąski czy dania. Ekspertka zwraca uwagę, jak ważne jest czytanie etykiet, dzięki czemu można dokonywać lepszych i zdrowszych wyborów, a nie wpadać w marketingowe pułapki .

Katarzyna Bosacka podzieliła się z fanami nowiną. Niebywałe, co znalazła w szafie

"Zobaczcie jakie skarby znalazłam w mojej szafie. A Wy co ostatnio znaleźliście w domu? Pewnie sporo tych rzeczy pojawi się po przedświątecznym sprzątaniu" - napisała na Instagramie.

Do wpisu dołączyła nagranie, na którym zaprezentowała imponującą kolekcję porcelany.

"Oto dlaczego warto robić świąteczne porządki. Zobaczcie: ze starej i zapomnianej szafy udało mi się wydobyć porcelanę, którą zbierałam przez wiele lat. A o której troszkę zapomniałam, więc odkurzyłam i teraz to całe dobro pojedzie na moją działkę, gdzie będzie cieszyć oczy moje, mojej rodziny oraz moich gości. A wy co pięknego zbieracie i co tam w szafie macie?" - powiedziała w opublikowanym nagraniu.