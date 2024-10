Katarzyna Bosacka to dziennikarka, prezenterka i ekspertka ds. zdrowego żywienia i ekologicznego stylu życia. Popularność zdobyła jako prowadząca programy "Wiem, co jem" i "Wiem, co kupuję". Stara się poprzez nie edukować widzów na temat świadomego wyboru produktów spożywczych, ich jakości i co za tym idzie - wpływu na zdrowie.

Katarzyna Bosacka o świadomych zakupach

"Mam misję, żeby zmieniać świadomość i otwierać ludziom oczy na to, co mają na talerzu. W 2008 roku zaczęłam pisać pierwszy poradnik "Wiem, co jem". Od tamtego czasu zrobiliśmy postępy, odżywiamy się lepiej. Teraz pora czytać etykiety. Dziś skład produktów można przeanalizować w domu na ekranie komputera, i to... zanim pójdziemy na zakupy. Można też ściągnąć na telefon aplikację zakupową" - mówiła w rozmowie z "Twoim Stylem" trzy lata temu Bosacka.

Swoją misję ekspertka realizuje również poprzez Instagram. Obecnie jej profil obserwuje ponad 180 tys. osób. Bosacka dzieli się tu wskazówkami dotyczącymi zdrowej diety, rozkłada na czynniki pierwsze składy produktów. Zdarza się, że różnią się one od deklaracji producenta.

Na Instagramie chętnie dzieli się też smakowitymi i prostymi przepisami. Niedawno przedstawiła przepis na zdrową alternatywę dla pizzy. Chodzi o pizzerinki z serka wiejskiego.

Domowe sushi w formie kulek. Przepis Katarzyny Bosackiej

Tym razem postanowiła przedstawić przepis na domowe sushi.

"Domowe sushi w formie kulek? W dzisiejszej rolce pokazuje jak je zrobić. Możecie zabrać je do pracy albo podać na imprezie - jest pyszne i szybko znika" - napisała na Instagramie.

Jak przygotować sushi według przepisu Bosackiej? Nie jest to nic skomplikowanego. "Takie sushi możemy sobie zabrać do pracy, na przyjęcie, ale i tak bardzo szybko zniknie" - deklaruje Katarzyna Bosacka.

Podziel nori na cztery części, a bardziej chropowatą stronę zwilż wodą. Do środka możesz włożyć biały lub brązowy ryż. Uformuj kuleczkę (możesz ją zamoczyć w odrobinie octu ryżowego lub soku z cytryny). Dodaj odrobinę wasabi lub chrzanu. Do środka włóż kawałeczki awokado i łososia wędzonego. Całość "sklej" za pomocą serka śmietankowego do smarowania pieczywa. Wszystko zawiń. Przygotowane sushi możesz udekorować ogórkiem, plasterkiem imbiru i odrobiną sezamu.

