Katarzyna Cichopek kończy 39 lat. Kim jest i, jak zmieniała się przez lata?

Kim jest Katarzyna Cichopek? Dziś kończy 39 lat!

Katarzyna Cichopek jest jedną z najpopularniejszych polskich współczesnych aktorek, które aktywnie udzielają się w również w mediach społecznościowych.

Profil na Instagramie gwiazdy obserwują ponad 462 tysiące osób, a gwiazda regularnie wrzuca tam zdjęcia, do których pozuje sama w modnych stylizacjach lub z rodziną.

To osoba wszechstronna: artystka, prezenterka telewizyjna i właścicielka marki biżuterii YaCichopek, a poza tym również tancerka, kochająca żona i mama dwójki dzieci.



Spójrzcie, jak gwiazda, która 7 listopada skończyła 39 lat, zmieniła się przez lata!



Katarzyna Cichopek na początku kariery w show-biznesie

Katarzyna Cichopek najbardziej znana niewątpliwie jest jako Kinga Zduńska z "M jak miłość"i reprezentantka Polski w pierwszej tanecznej Eurowizji.



Aktorka już od dzieciństwa była wysportowana. Chodziła do szkoły, w której trenowała gimnastykę artystyczną, jednak musiała przerwać naukę w placówce z powodu kontuzji kręgosłupa.



Później odkryła w sobie pasję do muzyki i aktorstwa. Jako 12 -latka chodziła na zajęcia kółka teatralnego przy Teatrze Ochoty w Warszawie.



Uczyła się też w LXXV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Warszawie, a następnie ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.





Zdjęcie Katarzyna Skrzynecka, Katarzyna Bujakiewicz i Katarzyna Cichopek na zdjęciu w 2004 roku / Tricolors / East News

Na ekranie po raz pierwszy pojawiła się jeszcze w 19997 roku w "Bożej podszewce", a trzy lata później zadebiutowała jako Kinga Zduńska w "M jak miłość".



Instagram Post

Zdjęcie Kasia Cichopek na planie "M jak miłość" w 2003 roku / Piotr Fotek / East News

W 2005 roku wzięła udział w "Tańcu z gwiazdami", gdzie poznała swojego męża, Marcina Hakiela.



Na przestrzeni lat wystąpiła w wielu polskich produkcjach telewizyjnych. Wcielała się m.in. w Klaudię w "Tancerzach", a oprócz tego prowadziła popularne programy rozrywkowe, m.in. "Jak oni śpiewają", "Just the Two of Us. Tylko nas dwoje" czy "Grę wstępną".



Zdjęcie Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel w "Tańcu z gwiazdami". To na parkiecie zrodziło się ich uczucie! / Piotr Fotek / East News

Katarzyna Cichopek obecnie. Po metamorfozie niełatwo oderwać od niej wzrok!

Instagram Post

Fani nie kryją zachwytu jej wizualną przemianą.

Kiedy Kasia Cichopek debiutowała na ekranie, była nieco pulchniejsza i nie potrafiła jeszcze podkreślać swojej urody w tak imponujący sposób jak obecnie, choć zawsze siebie akceptowała i wtedy również cieszyła się sympatią telewidzów.

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Dziś gwiazda zawsze ma wykonany staranny makijaż, dba o to, aby jej włosy wyglądały perfekcyjnie i jest świetnie ubrana.

Na 39 urodziny życzymy jej spełnienia wszystkich marzeń!



