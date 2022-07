Katarzyna Zdanowicz o podcaście w Interii: Rozmowa powinna być jak dobry film

Co zainspirowało Panią do pracy nad podcastem?

Moja odwieczna pasja - rozmowy z ludźmi. Czasami wyjście zza stołu prezenterskiego, daje szersze spojrzenia na zjawiska i problemy, którymi żyją ludzie. Do tej pory używałam różnych narzędzi, m.in. pisząc reportaże do gazet, przeprowadzając telewizyjne wywiady. Podcast jest nową, ciekawą formułą, która pozwala mi stworzyć intymny klimat rozmowy, pogłębić ją. W studiu siedzą zazwyczaj dwie osoby: ja i gość. Jest cisza. Nie ma operatora, dźwiękowca, gwaru newsroomu. Zamykam się z gościem w wygodnej dla niego przestrzeni i wsłuchuję się w jego głos.

Dlaczego akurat taka forma? Jakie wyzwania się z nią wiążą?

Podcast musi być umieszczany systematycznie. Wymusza obowiązkowość. To forma skierowana do internauty, odbiorcy wymagającego. Trzeba go najpierw przekonać do kliknięcia danej treści, a potem utrzymać uwagę, co jest trudne, bo w każdej godzinie internet zalewa nas setkami nowych treści. A każda z nich od razu jest oceniana. Rozmowa nie może być nudna. Powinna być jak dobry film, z punktami zwrotnymi. Wciągająca. Zapraszając gości do podcastu, musiałam oduczyć się telewizyjnego myślenia. To nie tylko odejście od polityki. To szukanie bohaterów z historią.

Czy w Pani ocenie we współczesnym świecie jest miejsce na pogłębione rozmowy?

Żyjemy w szalonym tempie, ale na końcu dnia każdy z nas chce zwolnić. Podcast daje taką możliwość. Ludzie od zawsze szukali pogłębionych treści. I od zawsze są ciekawi świata, wymagający. Nie jest prawdą, że idziemy wyłącznie na łatwiznę. Owszem jest grono takich osób, tak jak duża jest grupa ludzi szukających głębszych treści. Pytanie, kogo chcemy słuchać? Mam wrażanie, że jesteśmy przesyceni głosem znanych ludzi tzw. celebrytów, znających się na wszystkim. Szukamy ludzi autentycznych, prawdziwych historii. Tak dobieram do podcastów swoich gości. Muszą być szczerzy. Pamiętam pierwszą rozmowę z raperem Kękę, którego historia była strzałem w dziesiątkę. Jego głos dotarł do młodszych i starszych.

Wyszłam ze studia pełna emocji. Uświadomiłam sobie, jak sama nakładam na siebie ograniczenia. Jak bardzo szufladkujemy ludzi, nie znając ich historii. Katarzyna Zdanowicz

Porusza Pani trudne tematy - goście mówili o depresji, alkoholizmie, mobbingu, dyskryminacji, wojnie. Jak tworzyć bezpieczną przestrzeń do takich rozmów?

Po pierwsze - szacunek do rozmówcy. Po drugie - trzeba przygotować się do rozmowy. Po trzecie - trzeba umieć słuchać i nakierować rozmówcę na wątki. Sprawić, by poczuł się komfortowo. Każdy z nas jest inny, dlatego do każdego trzeba podejść inaczej, stworzyć pewnego rodzaju więź. Dać przestrzeń. Mało kto otwiera się przed nami po pierwszych pięciu minutach. To proces. Ale dążenie do szczerości gościa, nie może nas pozbawić możliwości zadania trudnych, niewygodnych pytań.

Zdjęcie Katarzyna Zdanowicz – ceniona dziennikarka, której pasją są rozmowy z ludźmi / INTERIA.TV

Podcast został bardzo dobrze przyjęty, cieszy się dużą popularnością. W jakim kierunku będzie się rozwijać ten format w kolejnym sezonie?

Chciałabym, by podcast "Zdanowicz pomiędzy wersami" szedł tą drogą, którą wybrałam na początku. Liczy się dla mnie ciekawy gość, historia, pogłębiona rozmowa.

***

