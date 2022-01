Kim Kardashian kusi zdjęciami. Kanye West szaleje z zazdrości?

Kim Kardashian ostatnio spędzała romantyczny czas razem ze swoim nowym ukochanym, Pet'em Davidsonem na Bahamach. Od początku chętnie chwaliła się pięknymi zdjęciami w mediach społecznościowych.

Złośliwi komentowali, że gwiazda robi to tylko dlatego, by dopiec byłemu ukochanemu - Kanye Westowi, pokazując, jak wspaniale bawi się z nowym wybrankiem.



Celebrytka tym razem opublikowała zdjęcie do którego pozuje w jaskrawym, różowym bikini, cała wysmarowana olejkiem do opalania.



Zdjęcia bardzo spodobały się internautom, którzy nie szczędzili jej komplementów w komentarzach, a wśród nich znalazły się słowa jednej z jej sióstr, Khloe.



"Wciąż nas zadręczasz zdjęciami z wakacji" - napisała druga Kardashianka.



41-letnia Kim zatrzymała się ze swoim chłopakiem w prywatnym, luksusowym ośrodku wypoczynkowym położonym na Great Guana Cay na wyspach Abaco. To istny raj dla wszystkich, którzy pragnął wypocząć z dala od miejskiego zgiełku.

