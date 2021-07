​Kim Kardashian zatrudniła Kate Moss w roli ambasadorki swojej bieliźnianej marki

Kate Moss to jedna z największych legend modelingu. Gwiazda wybiegów, która wielokrotnie pojawiła się na okładkach prestiżowych magazynów i brała udział w pokazach topowych projektantów, nie bez racji uznawana jest za ikonę mody lat 90. Nie dziwi zatem, że dla Kim Kardashian udział Moss w kampanii reklamowej jej bieliźnianej marki to wielki zaszczyt. Brytyjska topmodelka zadebiutowała właśnie jako twarz letniej kolekcji marki SKIMS oferującej bieliznę, piżamy i odzież domową. Na zmysłowych fotografiach, które Kardashian zamieściła właśnie na Instagramie, Moss pozuje ubrana w klasyczne, czarne i białe komplety bielizny, a także modelujące szorty i body w cielistym kolorze.

Reklama

"Po raz pierwszy spotkałam Kate w 2014 roku, kiedy poznał nas ze sobą Ricardo Tisci. Natychmiast uderzyło mnie jej bezczelne poczucie humoru oraz autentyczne i klasyczne piękno. Od tamtej pory jesteśmy przyjaciółkami. Jest niekwestionowaną ikoną mody, która zdefiniowała styl całego pokolenia. Jestem zaszczycona, że mogę tego lata przedstawić ją jako nową twarz SKIMS!" - napisała Kim Kardashisn pod serią zdjęć pochodzących z sesji wykonanej na potrzeby kampanii reklamowej marki.

Post spotkał się z wyjątkowo entuzjastycznymi reakcjami odbiorców. "To cudowna wiadomość! Twoja marka dzięki Kate właśnie wkroczyła do świata high fashion" - skomentowała jedna z fanek. Niektórzy zwrócili jednak uwagę na to, że reklamowanie bielizny modelującej przez słynącą z wyjątkowo szczupłej sylwetki Moss jest trochę absurdalne. "Modelka, która latami była oskarżana o anoreksję i stała się synonimem chudości, prezentuje wyszczuplające szorty. Dobrze wiedzieć, że wasza bielizna potrafi utrzymać pod kontrolą nawet ciało Kate Moss!" - ironizowała jedna z internautek. "Kate jest bez wątpienia piękną kobietą. Mam jednak pewną sugestię - weź proszę pod uwagę zatrudnienie w przyszłości modelki plus size w charakterze ambasadorki twojej marki, Kim" - poradziła Kardashian inna obserwatorka.

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

To, że Kim zatrudniła Kate Moss do reklamowania swojej marki, nie jest zaskoczeniem. Dziwić może jedynie to, że nie zrobiłą tego wcześniej. O swojej fascynacji słynną topmodelką celebrytka opowiadała bowiem już w 2014 roku, gdy w rozmowie z portalem "MailOnline" ujawniła, że od dawna kopiuje jej styl ubierania się. "Kocham Kate Moss. Uwielbiam to, jak maluje oczy eyelinerem, uwielbiam jej lekko rozczochrane włosy, które wyglądają nonszalancko i seksownie. Kocham jest styl, urok, szyk. Jest dla mnie wzorem" - zdradziła wówczas Kardashian.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czy bycie eko jest trudne?

***

Zobacz również:



Demi Rose kocha prześwitujące stylizacje



Danielle Knudson kusi w bikini



Jak teraz żyje Anja Rubik? Jest zakochana!