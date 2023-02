"Powiedziała tak"- napisał Tomek Zarzycki na swoim InstaStories, a Ilona Krawczyńska pokazała pierścionek. Do tej pory para nie komentowała tych rewelacji, ale wiele wskazuje na to, że Ilona Krawczyńska jest na dobrej drodze do ustatkowania się.

Gdzie można zobaczyć Siostry ADiHD?

Zdjęcie Ilona Krawczyńska i Marcelina Zawadzka świetnie dopełniają się w rolach gospodyń programu "Farma" / MWMedia

Ilonę Krawczyńską i Milenę Krawczyńską można oglądać niezmiennie w ich mediach społecznościowych, a także w programach treningowych. Jednak w telewizji prym zdecydowanie wiedzie Ilona.

To właśnie ona występowała w 2022 roku w 13. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" i została współprowadzącą programu "Farma", gdzie występuje z Marceliną Zawadzką.

Siostry ADiHD nie powiedziały jednak ostatniego słowa w kwestii swoich karier. Możliwe, że całkiem niedługo zobaczymy je razem na ekranach telewizorów w nowych rolach!