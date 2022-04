Królowa Elżbieta II nie odzyskała pełnego zdrowia po przechorowaniu COVID-19?

Sędziwy wiek królowej Elżbiety II, koronawirus, na który zachorowała, a także spore powody do zmartwień, nie wpływają najlepiej na zdrowie królowej.



Nic więc w tym dziwnego, że najnowsze doniesienia prasy mogą niepokoić poddanych. A wszystko za sprawą... wózka golfowego.

Uważa się, że Jej Królewska Mość, 95-letnia Elżbieta II, kupiła nowy pojazd, którym jest właśnie wózek golfowy dwa tygodnie temu i używa go, by jeździć po terenie Zamku Windsor.

Jest to idealne rozwiązanie, ponieważ jak się okazuje, królowa walczy ze sztywnością nóg. Monarchini, niedawno wyzdrowiała po walce z COVID-19 i teraz porusza się na wózku inwalidzkim, a gdy pojawia się publicznie, podpiera się laską.

Źródło "The Sun" twierdzi, że "ostatnio przeszła wiele fizycznych bitew, które odbiłyby się na każdym - nie mówiąc już o kimś, kto w przyszłym miesiącu skończy 96 lat".

Królowa Elżbieta II nie porusza się o własnych siłach? Nie chce być widziana na wózku inwalidzkim

Żeby poruszać się szybciej, niż na wózku inwalidzkim, królowa postanowiła kupić wózek golfowy. Nazwany "The Queen Mobile", czteromiejscowy pojazd jest wyposażony w lodówkę i ekran rozrywkowy i osiąga prędkość maksymalną 43 mil na godzinę.

Opisywany jako "zawstydzający wiele samochodów osobowych", może pochwalić się brązowymi skórzanymi siedzeniami, głośnikami Bluetooth, podgrzewaną przednią szybą i 14-calowymi felgami aluminiowymi.

"Wózek to nowy dodatek do zamku i wszyscy uważają, że to świetny pomysł. Z pewnością pasuje do królowej i miejmy nadzieję, że pomoże jej wypełnić swoje zobowiązania" - czytamy w "The Sun".

W zeszłym tygodniu twierdzono, że monarchini odwołała niektóre wydarzenia, ponieważ "nie chce być widziana na wózku inwalidzkim".

***

