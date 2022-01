Książę Harry zniszczy ojca? Karol jest przerażony!

Książę Karol boi się Harry'ego?

Gwiazdy

Dołącz do nas:

Wszystko wskazuje na to, że szykuje się kolejny skandal na królewskim dworze. Brytyjskie media donoszą, że pod koniec 2022 roku do księgarń trafi książka ze wspomnieniami księcia Harry'ego, której książę Karol panicznie się boi! Harry ma w niej ujawnić kulisy opuszczenia przez niego i jego żonę Meghan brytyjskiego dworu i przeprowadzki do USA.

Zdjęcie Brytyjskie media donoszą, że książę Karol obawia się syna / Doug Peters/EMPICS Entertainment/Press Association/East News / East News