Dorota Goldpoint: Zupełnie nie rozumiem fenomenu Instagrama Książę William i Harry zawsze uchodzili za idealne rodzeństwo, które jest bardzo ze sobą zżyte. Gdy zmarła ich matka, księżna Diana, byli jeszcze dziećmi i mogli liczyć tylko na siebie.

Prze lata właśnie tak było, ale wszystko zaczęło się między nimi psuć, gdy do rodziny królewskiej dołączyła Meghan Markle. To o nią pokłócili się bracia, gdy to właśnie Harry stawał w obronie żony.



Cała historia wyszła na jaw po tygodniach ukrywania prawdy przed światem. Harry i William już jawnie mówili w rozmowie z mediami, że ich drogi się rozeszły.



Kiedy Meghan Markle i Harry wyprowadzili się z Wielkiej Brytanii najpierw do Kanady, a następnie do USA, wiadomym było, że szanse na pojednanie braci jeszcze bardziej zmalały.



Pierwszą, oficjalną okazją do spotkania braci był pogrzeb księcia Filipa, który odbył się 17 kwietnia. Media śledziły każdy krok braci podczas żałobnego marszu, a ich rozmowa w drodze z pogrzebu do pałacu wzbudziła wielkie emocje.



Długo wówczas mówiło się o pojednaniu braci, ale informacje te były niepewne. Teraz książę William i Harry mieli jeszcze jedną okazję do spotkania.



Zdjęcie Media były ciekawe, o czym rozmawiali książę William i Harry podczas spotkania / WPA Pool / Getty Images

Książę William i Harry odsłonili pomnik księżnej Diany

Z okazji 60. rocznicy urodzin ich tragicznie zmarłej matki, księżnej Diany, nastąpiło odsłonięcie jej pomnika w Londynie. Oczywiście Harry pojawił się na uroczystości i zgodnie razem z bratem dokonał uroczystego odsłonięcia.



Wokół tego wydarzenia pojawiło się wiele pytań.



Okazuje się, że przed przylotem Harry'ego do Londynu, rozmawiał on z księciem Williamem.

"Między nimi wciąż nie jest dobrze. Doszło jednak do wymiany wiadomości, szczególnie na temat piłki nożnej, co jest krokiem w dobrą stronę, choćby po to, by oddać cześć matce" - powiedział informator w rozmowie z "Daily Mail". William i Harry są na dobrej drodze do pogodzenia się.

Podczas tego spotkania Harry miał usłyszeć, że rodzina za nim tęskni i szczególnie księżna Kate pragnie zobaczyć dzieci szwagra i szwagierki - Archiego i Lilibet Dianę.





Zdjęcie Odsłonięcie pomnika księżnej Diany z okazji rocznicy jej 60. urodzin było bardzo emocjonujące dla Williama i Harry'ego / WPA Pool / Getty Images

