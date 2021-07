​Kate Bosworth wyznała, że przez sławę straciła zdrowie i dobre relacje z bliskimi

Dziś, gdy księżna kończyłaby 60 lat, trudno nie zastanawiać się jaka by była i co jeszcze zdziałałaby w polityce.



Przez lata życia na świeczniku zdążyła jednak zapisać się w pamięci poddanych, jako "królowa ludzkich serc".



Księżna Diana ujęła świat swoją prostotą, szczerością i poczuciem humory, a także ogromną miłością do tych najbardziej potrzebujących.



W książkach o byłej żonie księcia Karola można znaleźć całą masę opowieści o Dianie, takich które potrafią rozbawiać, ale także i takich, które jasno mówią o tym, że księżna nie miała łatwego życia.



Księżna Diana - szlachcianka, która chciała zostać baletnicą

Księżna Diana urodziła się w rodzinie szlacheckiej. Jej ojciec, Edward John Spencer, był wicehrabią, a matka wicehrabiną Althorp.



Ona jednak chciała normalnego życia, kochała dzieci, więc została przedszkolanką, ale wcześniej nie radziła sobie dobrze z nauką.



Dwa razy nie zdała egzaminu O-Level, który można porównać do polskiej matury. Jednak w jej życiu zawsze była miłość do sportu i baletu.



Diana Spencer marzyła o tym, by zostać baletnicą. Niestety, Diana była zbyt niska, by zostać baletnicą. Miała wtedy jedynie 155 cm. Jednak to właśnie zajęcia z baletu, które kontynuowała na dworze królewskim, dawały jej siłę, by przetrwać.



Zdjęcie Księżna Diana zasnęła podczas uroczystości w Muzeum Victorii i Alberta z powodu zmęczenia. Zdjęcie to obiegło media, a Diana została okrzyknięta "śpiącą królewną" / Tim Graham / Getty Images

Księżna Diana jako nieśmiała księżna, która pokochały miliony

Księcia Karola poznała przez starszą siostrę, która to pierwotnie miała być żona przyszłego króla. Karol oświadczył się Dianie, gdy ta miała 19 lat, a rok później wzięli ślub.

Przyszli małżonkowie nie znali się zbyt dobrze przed złożeniem sobie przysięgi ślubnej. Jednak w tym czasie 32-letni Karol uchodził już za starego kawalera, a rodzina królewska naciskała na ślub.



Diana początkowo była zauroczona przyszłym mężem. Dopiero po czasie zauważyła, że Karol jej nie kocha, a w jego sercu ma miejsce inna kobieta - Camilla Parker-Bowles.

Dopiero w słynnym wywiadzie dla BBC w 1995 roku wyznała, że w ich małżeństwie zrobiło się dość ciasno.



Patrząc na to, jak Diana zachowywała się u boku księcia podczas oficjalnych wystąpień, trudno było zauważyć uśmiech na jej twarzy. Jeżeli już, to pojawiał się on bardzo nieśmiały.



Fotografowie kochali jej niepewne spojrzenie spod grzywki, która zasłaniała jej twarz, gdy schylała głowę. Fani doskonale pamiętają jej słynne zdjęcie z 1981 roku, które zostało zrobione księżnej Dianie podczas gali w Muzeum Victorii i Alberta.

Podczas uroczystości Diana, strudzona swoimi obowiązkami księżnej, zasnęła, siedząc na krześle. Moment ten został uwieczniony, a Diana okrzyknięta "śpiącą królewną".



"Nie chciałam nikogo zawieść. Czułam się zmuszona do tego, żeby pojawiać się wszędzie tam, gdzie było to ode mnie oczekiwane" - tłumaczyła później księżna Diana swoje zachowanie.

Tak księżna Diana żyła w pałacowych komnatach

Księżna Diana nie ukrywała po latach tego, że czuła się jak ptak zamknięty w złotej klatce, gdy zamieszkała po ślubie w pałacu.



To właśnie tam rozgrywał się największy dramat, kiedy walczyła z bulimią. Jak wyznała obsługa pałacowa, Diana nie miała wygórowanych wymagań kulinarnych, ale chciała, by jedzenie było dobrej jakości.



"Nie miała wymagań z kosmosu dotyczących kuchni, ale jakości jedzenia i smaku – już tak. Uwielbiała jagnięcinę w mięcie, faszerowane bakłażany, tarty z owocami. Było tylko jedno zastrzeżenie. Wszystko musiało być sezonowe. Nie odważyłbym się podać jej szparagów w grudniu czy truskawek wczesną wiosną. Uwielbiała też sałatki, suflety i słodycze, ale miewała na nie ochotę bardzo rzadko" – wyjawił kucharz Pałacu Kensington.

W swoich apartamentach w Pałacu Kensington, który obecnie zamieszkują książę William i księżna Kate wraz z dziećmi, księżna Diana spędzała najwięcej czasu.



Gdy tylko wprowadziła się tam po ślubie, zażądała remontu. Księżna Diana zmieniła zimne pomieszczenia w przytulne pokoje. Diana kochała bibeloty i dzieła sztuki, których w komnatach było sporo.



Księżna nie bała się także wzorów i kolorów, co było widać po tapecie i poduszkach jakie wybrała sama.



Niestety smutną prawdą jest, że piękne wnętrza nie uczyniły księżnej szczęśliwej. Do końca małżeństwa z Karolem była niewyobrażalnie samotna, a jedyną jej radością byli synowie - książę William i książę Harry.

Zdjęcie Księżna Diana była szczęśliwa w pałacowych murach tylko dzięki swoim dzieciom / Tim Graham / Getty Images

Zdjęcie Żyjąc w pałacu księżna Diana starała się zajmować różnymi aktywnościami, jak chociażby urządzaniem apartamentów / Tim Graham / Getty Images

Zdjęcie Księżna Diana nie była szczęśliwa po ślubie z księciem Karolem. Dopiero w słynnym wywiadzie dla BBC wyjawiła, jak wyglądał ich związek / Anwar Hussein / Getty Images

