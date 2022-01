Zdjęcia rzeczywiście robią wrażenie i przedstawiają księżną Kate w wersji, w jakiej poddani kochają ją najbardziej. Uśmiechnięta, naturalna i dostojna pozuje na nich nie tylko w oryginalnych kreacjach, ale także niezwykłej biżuterii!





Księżna Kate skończyła 40 lat. Pałac opublikował z tej okazji trzy wyjątkowe portrety!

Pierwszy portret przyszłej królowej pojawił się już wczoraj i był według opisu zapowiedzią kolejnych zdjęć. Na czarno białym obrazie, stylizowanym na vintage, Kate pozuje w szyfonowej sukni, do której dobrała perłowe kolczyki w kształcie kropli oraz szafirowy pierścionek zaręczynowy. Nie jest to jednak zwykła biżuteria, bo zarówno kolczyki jak i pierścionek należały do samej Lady Di!

Drugi portret księżnej jest już zdecydowanie mniej oficjalny. Kate pozuje na nim w stylowej, czerwonej sukni na jedno ramię i eleganckich, diamentowych kolczykach z kolekcji królowej Elżbiety II. Fani są wręcz zachwyceni tym zdjęciem i piszą w komentarzach, że doskonale oddaje ono naturalną urodę Kate.

Ostatnia, czarno-biała fotografia przedstawia księżną Cambridge w białej sukni na jedno ramię, delikatnym makijażu i z promiennym uśmiechem. To według sporej części fanów najpiękniejsze ze zdjęć Kate, ale nam naprawdę trudno jest wybrać faworyta!

Do wszystkich portretów księżna Kate pozowała w kreacjach od Alexandra McQueena. Fotografie powstały w londyńskich Kew Gardens, a wykonał je Paolo Roversi. Teraz zdjęcia wystawiane będą w trzech wyjątkowo ważnych miejscach - w Berkshire – w Bucklebury, gdzie księżna się wychowała, w St. Andrews, gdzie poznała księcia Williama oraz w Anglesey, gdzie zamieszkali tuż po ślubie. Potem wszystkie portrety trafią do kolekcji National Portrait Gallery.

