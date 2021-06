Księżna Kate zaskoczyła poddanych wyznaniem!

Księżna Kate zaskoczyła poddanych

Księżna Kate uwielbia spotykać się z poddanymi i fanami, zwłaszcza jeżeli są nimi... dzieci! Ostatnio żona księcia Williama miała taką okazję podczas wizyty w Muzeum Historii Naturalnej.

Kate uwielbia brać udział w spotkaniach z dziećmi i czuje się w ich towarzystwie bardzo swobodnie.



Tym razem postanowiła maluchom zrobić niespodziankę i przyniosła im prezent na spotkanie.



„Chcecie spróbować? To pochodzi prosto z mojego ula” – powiedziała księżna Kate pokazując dzieciom miód.

Tym wyznaniem zaskoczyła nie tyle dzieci, co media! Księżna Kate od zawsze mówi, że jej pasją jest fotografia i widać to po zdjęciach, które księżna publikuje na oficjalnym profilu rodziny królewskiej w mediach społecznościowych.



Jednak o pszczelarstwie nie wspominała nigdy. Okazuje się, że księżna Kate dzieli pasję ze swoim bratem, Jamesem, który jest niezwykle zaangażowany w ochronę pszczół i rozwój pszczelarstwa.



Okazuje się, że to właśnie on zaszczepił w Kate bakcyla i miłość do tych pracowitych stworzeń. Będąc księżną, Kate Middleton mogła pozwolić sobie na założenie własnej pasieki, którą dogląda osobiście.



Reklama

Zdjęcie Księżna Kate była bardzo podekscytowana wizytą w Muzeum Historii Naturalnej / Chris Jackson / Getty Images

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kate Middleton na premierze "Spectre" INTERIA.PL

***

Zobacz także:



Księżna Kate zaszczepiła się na COVID-19



Księżna Kate tego nie ukryje! Oto co wyszło o jej rodzinie! Teściowa księcia Williama jest... A jednak!



Książę William skończył 39 lat. co dostał w prezencie od księżnej Kate?