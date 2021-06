Księżna Kate szczerze o swoich dzieciach

Księżna Kate jej może zwierzyć się z każdego problemu! Księżna Kate i książę William niekiedy podczas spotkań z poddanymi lub wywiadów uchylą rąbka tajemnicy, jak wygląda ich codzienne życie.

Interesuje to żywo fanów rodziny królewskiej, którzy spragnieni są wieści o tym, co dzieje się za pałacowymi murami, gdy nikt nie patrzy na członków monarchii.



Chociaż różni się ono od życia zwykłych ludzi, to nie brakuje w nim normalnych problemów.



William i Kate są rodzicami trójki dzieci, a to powoduje, że borykają się z tymi samymi problemami, co wszyscy inni rodzice na całym świecie.



Ostatnio podczas jednej z rozmów Kate Middleton wyjawiła, czego nie znoszą George, Charlotte i Louis.



Księżna Kate i jej pasja winą problemów rodzinnych

Od lat wiadomo, że pasją księżnej Kate jest fotografia. Na oficjalny profil w mediach społecznościowych rodziny królewskiej często trafiają zdjęcia wykonane właśnie przez nią.



Nie jest zaskoczeniem, że odkąd na świecie pojawiły się właśnie jej dzieci, to kocha uwieczniać niezwykłe chwile ich dorastania.



Okazuje się jednak, że George, Louis i Charlotte nie są fanami robienia im zdjęć i niechętnie do nich pozują.



"Mówią: mamusiu, proszę, przestań robić zdjęcia!" - wyjawiła księżna Kate podczas rozmowy z Ceri Edwards

Mimo sprzeciwu dzieci, księżna Kate pragnie jednak powiększać rodzinny album i to właśnie spod jej ręki wyszły wszystkie urodzinowe portrety dzieci, które pojawiają się w mediach już tradycyjnie co roku.



Pasja do robienia zdjęć rozwinęła się w Kate Middleton już całe lata temu, a teraz przyszła królowa wciąż ją pielęgnuje. Chociaż nie ma zbyt wiele czasu na kursy fotografii, czy inny rodzaj nauki, to stara się być na bieżąco ze wszystkimi nowościami w świecie fotografii.



Efekty jej nauki widać gołym okiem, bo zdjęcia często zachwycają i oddają prozę życia książąt Cambridge.



