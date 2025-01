Kylie Jenner w wyjątkowym komplecie Chanel. To dla niej ważna chwila

Po raz pierwszy w historii swojej kariery Kylie Jenner zasiadła w pierwszym rzędzie na pokazie mody Haute Couture marki Chanel. To zdecydowanie ważna chwila dla rozwoju marki jaką buduje od lat. Nic więc w tym dziwnego, że Kylie zatroszczyła się o to, by skupić na sobie uwagę podczas tego wydarzenia.

Na tę wyjątkową dla siebie okazję wybrała oczywiście klasyczny kostium Chanel, ale w nieco odświeżonej formie. Gwiazda wybrała tweedowy komplet w odcieniu kremowej bieli. Jednak nie były to sztampowe żakiet i spódnica na granicy kolan, nic bardziej mylnego.

Kylie zdecydowanie nadała tej stylizacji bardzo nowoczesny charakter. Zestaw obejmował skróconą, odsłaniającą brzuch kurtkę ze srebrnymi guzikami na środku, a także plisowaną, kusą minispódniczkę.

Celebrytka uzupełniła swoją stylizację kilkoma nowoczesnymi elementami, takimi jak wielowarstwowy pasek Chanel z pereł i złotego łańcuszka, który założyła na talię spódnicy. Dobrała również do tego zestaw bransoletek ze złota i diamentów oraz złotą bransoletką na kostkę.

Całość tworzyła mieszankę klasyki z nowoczesnością i pokazała, że Jenner ma swój własny styl.

Kolejny krok w karierze Kylie Jenner

Kylie Jenner doskonale wie, jak chce, by wyglądała jej kariera Laurent Vu/SIPA/SIPA/East News East News

Mogłoby się wydawać, że pojawienie się na pokazie mody, to żadne znaczące wydarzenie w rozwoju kariery. Nic bardziej mylnego. W świecie mody i show-biznesu zasiadanie w pierwszym rzędzie na kluczowych pokazach mody jest swego rodzaju nobilitacją.

By dojść do tego momentu w swojej karierze 27-latka od dawna pracowała na swój sukces. Zdecydowanie przełomowym momentem w jej życiu było pokazanie się w telewizyjnym, rodzinnym show "Z kamerą u Kardashianów".

To zapewniło jej popularność, którą wykorzystała, gdy razem ze swoją siostrą Kendall stworzyła linię odzieży "Kendall + Kylie". Później pojawiły się propozycje współprac ze światowymi markami kosmetycznymi.

To dało jej możliwość, by wkrótce wejść na rynek ze swoimi produktami kosmetycznymi. Zaczynała wyłącznie od produkcji pomadek i konturówek do ust, by następnie rozszerzyć swoją ofertę. Marka przekształciła się w Kylie Cosmetics i stała się globalnym gigantem w branży.

W 2019 roku sprzedała 51% udziałów Kylie Cosmetics firmie Coty za 600 milionów dolarów, a"Forbes" ogłosił ją najmłodszą miliarderką, która dorobiła się majątku samodzielnie.

To wszystko doprowadziło do coraz częstszej obecności Kylie na pokazach haute couture i do udziału w kampaniach reklamowych z markami takimi jak Dolce & Gabbana czy Jean Paul Gaultier.

