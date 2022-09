Lara Gessler doskonale wie, jak wykorzystać swoją popularność, kierując karierę w taki sposób, aby zbudować własną markę, niezależnie od słynnego w Polsce nazwiska. Jest autorką książki "Słodki Zielnik Lary" i właścicielką cukierni "Słodki Słony".

Wkrótce jednak gwiazdę czekają ogromne zmiany w życiu prywatnym. Lara Gessler po raz drugi zostanie bowiem mamą.

Lara Gessler gotowa na poród. Pokazała wyprawkę dla dziecka

W październiku 2020 roku Lara Gessler i jej mąż Piotr Szeląg zostali po raz pierwszy rodzicami. Na świat przyszła ich córeczka, która otrzymała oryginalne imię Nena. Na początku tego roku gwiazda podzieliła się ze swoimi fanami kolejną fantastyczną wiadomością. Już wkrótce na świecie pojawi się jej kolejna pociecha. Zgodnie z przekazanymi przez nią informacjami będzie to syn.

Całe życie chciałam mieć syna i córkę, będę miała córkę i syna #odpowiadającnapytania zdradziła pod jednym ze zdjęć.

Gwiazda rozpoczęła już przygotowania do porodu. Postanowiła podzielić się nimi z internautami.

Chcieliście, żebym pokazała, jak wygląda moja torba do szpitala - porodu. Trochę tego jest, więc zacznę od tej ważniejszej części, czyli rzeczy dla małego napisała.

Tak Lara Gessler spakowała się do szpitala. "To już blisko?"

Gwiazda przestrzegła internautki, aby pamiętały, że każdy szpital ma swoje sugestie, co do tego, co jest potrzebne. Zaznaczyła, że pokazuje to, co sama zabiera.

"Zaczynamy: 5 pieluch muślinowych, 3 malutkie pieluchy muślinowe, 1 ręcznik frotte z kapturkiem, 1 opakowanie pieluch (...) - rozmiar "0", 5 zestawów ubranek, w tym 3 czapeczki. Oznaczyłam naklejką ten zestaw, który chce, żeby mały miał jako pierwszy. Tacie będzie się łatwiej połapać. 3 pary skarpetek. Musy owocowe - to oczywiście dla mnie jak zgłodnieje ! Przy poprzednim porodzie - sprawdziły się idealnie. Wierzchnia kurteczka / kombinezon i kocyk na wyjście ze szpitala. Chusteczki nawilżane" - wymieniła.

Podzieliła się również niezwykle pomocnym trikiem. Wszystkie produkty spakowała bowiem w woreczki strunowe i dokładnie opisała.

Często to nie Wy będziecie wyjmować rzeczy z torby. To będzie jeszcze istotniejsze w przypadku rzeczy dla Was do porodu, bo tam pojawię się wiele elementów, których często ani Wy ani Wasz partner nie widział wcześniej na oczy przekazała.

"Bardzo świadomie wybieram walizkę, a nie torbę. Może się bowiem okazać, że częściowo będziecie musiały same to nosić, gdy partner będzie przepakowywał samochód czy wypełniał papiery. Dodatkowo, dużo łatwiej o porządek" - dodała.

W komentarzach fani nie kryli zachwytu nad zorganizowaniem gwiazdy.

Super, na pewno się przyda.

Jesteś bardzo zorganizowana.

Piękne wyposażenie. To już tak blisko? zastanawiali się.

