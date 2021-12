Trzeba było to jakoś pogodzić. Wydaje mi się, że w naturalny sposób gdzieś tam przemycam od czasu do czasu tego mojego synka, ale na pewno nie zarabiam na nim. Mój Instagram nie jest o moim dziecku, jest dalej o mnie: o mnie jako mamie, o mnie jako mamie Bastiana. To było od samego początku mojego założenie, wiedziałam, że tak będę robić i że nie będzie to Instagram o moim dziecku