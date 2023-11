Małgorzata Foremniak bez grama makijażu. Oto jak wygląda naprawdę

Majka Jeżowska zdradziła prosty sposób na atrakcyjny wygląd. Oto co jada każdego dnia

Małgorzata Foremniak cenioną i lubianą aktorką

Małgorzata Foremniak to aktorka, która przez większość swojej kariery kojarzona była z rolą sympatycznej anestezjolog Zofii Stankiewicz-Burskiej z serialu "Na dobre i na złe". Pojawiała się także wielokrotnie na dużym ekranie, a każdą rolą zdobywała jeszcze większą sympatię widzów.

Media rozpisywały się o niej również ze względu na burzliwe swoje czasu życie uczuciowe. Ma za sobą dwa małżeństwa, a w 2005 roku na planie show "Taniec z Gwiazdami" poznała Rafała Maseraka, z którym spotykała się przez kilka lat.

Foremniak kojarzona jest także jako jurorka programu "Mam talent", gdzie oceniała uczestników od 2008 r.

56-letnia aktorka do dziś grywa w serialach i filmach, a poza tym regularnie prowadzi konto w mediach społecznościowych, gdzie jest w stałym kontakcie z fanami. Na Instagramie obserwuje ją już 147 tys. internautów, od których zawsze może liczyć na mnóstwo komplementów i pozytywnych komentarzy.

Foremniak zaskoczyła zdjęciem na Instagramie. Fani zachwyceni

Ostatnio Foremniak opublikowanym zdjęciem zrobiła w sieci niemałe poruszenie. Pokazała bowiem jak wygląda na co dzień, w naturalnej odsłonie - bez grama makijażu i wystylizowanej fryzury. Co na to internauci?

W komentarzach pod postem możemy przeczytać, że są wprost zachwyceni naturalnym pięknem Małgorzaty Foremniak. Głos zabrały również osoby publiczne - Anita Sokołowska oraz Agnieszka Dygant.

- Jak ja lubię te pani zdjęcia z prawdziwym uśmiechem z serducha bez make-upu

- Cudowna i piękna z zewnątrz i od wnętrza

- Jak miło popatrzeć na piękną naturalną kobietę

- Uwielbiam na Panią patrzeć , taka naturalna i ciepła osoba

A jak Wy oceniacie wygląd Foremniak bez makijażu? Wygląda inaczej niż czerwonym dywanie?