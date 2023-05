Małgorzata Kożuchowska na rodzinnej majówce. Oto w czym zwiedzała Toskanię!

Małgorzata Kożuchowska zwiedza Włochy

Tegoroczny długi weekend majowy to dla Małgorzaty Kożuchowskiej czas spędzony w wyjątkowych okolicznościach. Aktorka wybrała się wraz z rodziną do Włoch - dokładnie do słonecznej, malowniczej Toskanii. Nie mogłoby obyć się bez relacji w mediach społecznościowych, którą udostępnia swoim obserwującym. Fani chętnie śledzą InstaStories, a także komentują zdjęcia i nagrania publikowane przez celebrytkę.

Aktorka znana m.in. z kultowego serialu "Rodzinka.pl" najpierw zamieściła zdjęcie w objęciach z 9-letnim synem - Janem, siedząc na eleganckiej kanapie, najprawdopodobniej w hotelu. W opisie do zdjęcia poruszyła temat bliskości i zwróciła uwagę na to, jak ważne jest okazywanie sobie uczuć.

Reklama

Zobacz też: 62-letnia Beata Kozidrak zachwyca figurą. Wyeliminowała z diety jeden produkt

Instagram Post Rozwiń

Przytulanie jest bardzo ważne. Bez względu na wiek czas i miejsce. Uwielbiam przytulać i być przytulana. Przytulajcie swoje pociechy tak często jak się da! To bezcenny dar, w który możemy wyposażyć nasze dzieci na przyszłość. U mnie o wiele łatwiej przychodzi przytulanie niż namówienie Jasia na zrobienie wspólnej foty. Uważam to za wychowawczy sukces. napisała na Instagramie Kożuchowska

Fani w komentarzach podzielali jej zdanie i opowiadali swoje historie dotyczące spędzania czasu z nastoletnimi dziećmi.

Zobacz też: Zapozowała bez grama makijażu. Oto sekret jej młodzieńczego wyglądu

Tak Małgorzata Kożuchowska ubrała się na zwiedzanie. Fani niedowierzają

Największe emocje na profilu Kożuchowskiej wywołał jednak kolejny materiał - a mianowicie rolka, na której aktorka pokazała jak spaceruje włoskimi uliczkami i zwiedza tamtejsze zabytki. Widoki zapierają dech, a dodatkowo muzyka podłożona do filmiku sprawia, że nie jeden chciałby się przenieść w tamto magiczne miejsce.

Instagram Rolka Rozwiń

Chillujemy w Toskanii podpisała instagramowy post Kożuchowska.

Co ciekawe, spostrzegawczym fanom nie umknął pewien detal, o którym również wspomnieli w komentarzach. Pewna internautka zapytała aktorkę o jej strój - a mianowicie botki na obcasach. Zdziwiła się, że Kożuchowskiej jest wygodnie spacerować w takich butach.

- Pani Małgosiu, piękna jak zawsze, dała radę Pani zwiedzać na obcasach? - zapytała obserwatorka

Małgorzata Kożuchowska postanowią szybko rozwiać wątpliwości i odpowiedziała zaciekawionej fance.

- Dałam, bo to wygodne obcasy.

Jak widać aktorka słynąca z doskonałego wyczucia stylu, stawia na modne stylizacje bez względu na okoliczności. Na wycieczkę po Włoszech do brązowych botków na grubych obcasach założyła również koszulę z wzorzystymi wstawkami z falbankami, czarną marynarkę i bardzo modne dzwony z rozcięciami po bokach. Tylko pozazdrościć takiego urlopu!

Zobacz też: Po 50-tce zachwyca stylem i klasą. Jak ubiera się Małgorzata Kożuchowska?