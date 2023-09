Spis treści: 01 Marcelina Zawadzka publikuje zmysłowe zdjęcia

02 Nowe zdjęcia Zawadzkiej. Komentarze fanów mówią same za siebie

03 Marcelina Zawadzka: kariera Jennifer Lopez w objęciach męża. Postawiła na luźną stylizację

Paweł Deląg. O gwiazdach kina zachodniego, z którymi zagrał i pasji reżyserowania filmów

Anita Sokołowska o uczciwości. "Nie bójcie się iść za głosem intuicji"

Joanna Racewicz w mocnym wpisie o hejcie. "Słowa mają moc"

Marcelina Zawadzka nie przestaje zaskakiwać. Jedna z najpopularniejszych gwiazd polskiego show biznesu słynie również ze swojej aktywności na Instagramie, gdzie obserwuje ją 648 tys. osób. Modelka relacjonuje nie tylko zawodowe poczynania, ale również odsłania kulisy życia prywatnego. Sporym zainteresowaniem cieszą się też jej stylizacje. Od czasu do czasu Zawadzka dzieli się też swoimi przemyśleniami.

- Połączenie. Do zdrowienia konieczne jest odpowiednie tempo. Jeżeli zbyt szybko dojdziemy do obrazu, możemy nie być gotowi go przyjąć. Jeżeli za wcześnie usłyszymy słowa, które mają nas ukoić, możemy nie być gotowi aby je usłyszeć. Jeżeli słowa nie są precyzyjne, możemy je lekceważyć, lub nie rezonować z nimi - podzieliła się swoją refleksją Zawadzka.

Reklama

Na koniec modelka dodała:

- Wszystko ma swój idealny czas. Nawet stojąc nad krawędzią życia, za chwile dostrzeżesz jej perfekcjonizm. Poczekaj spokojnie.

Zobacz też: Marcelina Zawadzka zachwyca. Wszyscy patrzą na jej strój

Marcelina Zawadzka publikuje zmysłowe zdjęcia

Instagram Post Rozwiń

Do swoich przemyśleń dołączyła kilka zdjęć. Do pierwszej z fotografii pozuje w zmysłowej pozie na huśtawce. Zawadzka zaprezentowała się w brązowym komplecie, na który składają się spodnie z szeroką nogawką i bluzka oversize z długim rękawem.

Na kolejnych zdjęciach również widzimy Zawadzką w wygodnych stylizacjach - w pomarańczowym zestawie składającym się z legginsów i crop topu czy czarnego zestawu. Drugi z wymienionych składa się z długich, siateczkowych spodni i siateczkowej bluzki.

Zobacz też: Marcelina Zawadzka znów kusi. Fani: "Jesteś najpiękniejszą Polką"

Nowe zdjęcia Zawadzkiej. Komentarze fanów mówią same za siebie

Pod nowym postem modelki posypały się komplementy.

"Boska", "Piękne słowa", "Śliczne foty. Pięknie i mądrze napisałaś", "Jak zwykle cudna", "Ślicznie wyglądasz", "Jaka piękna", "Bardzo mądrze powiedziane", "Zjawiskowa" - pisali fani.

Zobacz też: Marcelina Zawadzka pokazała wdzięki w mini. Gwiazda błyszczała na pokazie w kreacji Violi Piekut

Marcelina Zawadzka: kariera

Zdjęcie Marcelina Zawadzka to jedna z najpopularniejszych gwiazd polskiego show biznesu / Pawel Wodzynski/East News / East News

Marcelina Zawadzka jest modelką. Zdobyła tytuł Miss Polonia, a obecnie jest prezenterką telewizyjną. Od 2021 roku związana jest ze stacją Polsat, gdzie prowadzi m.in. program "Farma". Na przestrzeni lat gwiazda zaskarbiła sobie sympatię widzów i internautów. Fani chętnie śledzą jej aktywność na Instagramie, gdzie gwiazda regularnie dostarcza im informacji na temat tego, co aktualnie porabia.

Marcelina Zawadzka słynie z nietypowego stylu. Celebrytka uwielbia eksperymentować, decydując się na różne stylizacje - od eleganckiego minimalizmu aż po szalone boho.

Gwiazda uwielbia mocne kolory oraz ciekawe kroje, lubi też czerpać inspiracje ze stylu country. Czasami jednak modelka wrzuca na luz, stawiając przede wszystkim na komfort i wygodę.

***