Megan Fox ma dysmorfofobie. Gwiazda zmaga się z problemem od lat

Megan Fox w 2008 roku została uznana przez magazyn "For Him Magazine" za najseksowniejszą kobietę na świecie. Wielu fanów gwiazdy do dziś podziela tę opinię, ale okazuje się, że nie sama zainteresowana. Okazuje się, że Megan Fox nie jest w stanie w pełni docenić swojego wyglądu przez zaburzenie, jakim jest dysmorfofobia.

Zdjęcie Megan Fox cierpi od dawna na zaburzenie zwane dysmorfofobią / ABC/Ferrari Press/East News / East News