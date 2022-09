Oczy świata skupione na Meghan Markle podczas uroczystości pogrzebowych

Meghan Markle i książę Harry to zdecydowanie osoby w rodzinie królewskiej, które wzbudzają najwięcej mieszanych emocji wśród poddanych. Na nich również była skupiona uwaga mediów podczas pogrzebu królowej Elżbiety II.

Książę Harry jednak bez munduru na pogrzebie królowej Elżbiety II. To nie jedyny cios

Łamiące serca zdjęcia księżniczki Charlotte obiegły świat. Przygnębiające

Król Karol III bliski łez na pogrzebie królowej Elżbiety II. Przykre zdjęcia

Rzekoma kochanka księcia Williama na pogrzebie królowej Elżbiety. To skandal! Meghan Markle choć o tym doskonale wiedziała, starała się nie generować swoim zachowaniem jeszcze większego medialnego szumu.

Czujnym obiektywom kamer jednak nie uszło uwadze to, że w trakcie trwania długich uroczystości żona księcia Harry'ego uroniła łzę, którą dyskretnie otarła.

To oczywiście nic dziwnego w sytuacji, jaką jest pogrzeb, gdzie żałobnicy mają prawo do takie przeżywania smutku. Na pogrzebie trudno było powstrzymać emocje nie tylko Meghan Markle, ale także i książę Edward, czy nawet sam król Karol III mieli łzy w oczach i potrzebowali chwili, by uspokoić emocje.

Reklama

Jedynie może dziwić fakt, że sama Meghan Markle nie ma zbyt dobrych wspomnień związanych z rodziną królewską, a już na pewno nie w ostatnim czasie.

Instagram Post

Gra aktorska czy stres? Tak zachowała się Meghan Markle na sam koniec pogrzebu

Oczywiście można jej zarzucić grę aktorską ze względu na zawód, jaki wykonywała przed wstąpieniem do rodziny królewskiej i pewnie niektórzy złośliwi to uczynią.

Jednak widać było, że w trakcie całej uroczystości Meghan Markle jest zestresowana, czego upust dała już na sam koniec ceremonii pogrzebowej, gdy wsiadała wraz z księciem Harrym do auta.

Meghan Markle wówczas pozwoliła sobie na głęboki oddech i szybkie wypuszczenie powietrza. Czyżby dopiero wtedy poczuła ulgę, że ten dzień w końcu dobiegł końca?