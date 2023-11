Meghan wesprze męża w trudnym czasie? Ekspertka nie ma wątpliwości

6. sezon "The Crown". Kiedy premiera?

Gwiazdy William nie zapomniał o kochance? Nie milkną pogłoski o romansie sprzed lat "The Crown" to hitowa produkcja Netflixa, która w krótkim czasie podbiła serca widzów. Serial ukazuje losy Windsorów od momentu wstąpienia królowej Elżbiety na tron tuż po śmierci ojca.

Już 16 listopada na platformie pojawią się cztery odcinki, czyli pierwsza część 6. sezonu "The Crown". Na drugą trzeba będzie poczekać do 14 grudnia. Tym razem fani royalsów będą obserwować ostatnie chwile księżnej Diany przed wypadkiem w Paryżu.

Zdjęcie Ekspertka uważa, że książę będzie mógł liczyć na wsparcie żony / Backgrid/East News / East News

Książę Harry skomentuje "The Crown"?

Premiera finałowego sezonu serialu o brytyjskiej rodzinie królewskiej będzie dla synów Diany i Karola powrotem do trudnych wspomnień. Głos w tej sprawie postanowiła zabrać ekspertka ds. PR Mayah Riaz.

W rozmowie z "The Mirror" stwierdziła, że książę Harry ma nadzieję, że widzowie zauważą, jak bolesnym doświadczeniem była dla niego śmierć matki. "Chociaż może rozumieć, że program ma na celu rozrywkę i informowanie widzów, może mieć nadzieję, że widzowie będą pamiętać, że nie jest to dokładne przedstawienie emocji, których on i jego brat doświadczyli w tym okresie ich życia" - dodała ekspertka.

Mayah Riaz uważa, że w tym czasie książę będzie mógł liczyć na wsparcie żony. "Meghan będzie wspierać Harry'ego prywatnie, jako kochająca i wspierająca partnerka, tak jak robiła to przez cały czas" - stwierdziła.

Zdjęcie Premiera 6. sezonu "The Crown" będzie Harry'ego powrotem do trudnych wspomnień / Rex Features/East News / East News

Ponadto ekspertka jest zdania, że istnieje małe prawdopodobieństwo, że książę i księżna Sussex zdecydują się skomentować 6. sezon "The Crown". "Gdyby jednak to zrobili, byłoby to zgodne z ich bieżącą pracą na rzecz wspierania inicjatyw związanych ze zdrowiem psychicznym i ich zaangażowaniem w przełamywanie piętna związanego z tymi zagadnieniami" - podsumowała.

