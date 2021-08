Michelle Obama uczciła 60. urodziny Baracka. Pokazała niepublikowane zdjęcie

Michelle Obama i Barack Obama od lat postrzegana jest przez opinię publiczną jako kochające i wspierające się małżeństwo, które nie unika publicznego okazywania czułości i przywiązania. Tym razem żona byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych uczciła 60. urodziny Baracka na swoim Instagramie zdecydowała się opublikować nieujawniane wcześniej zdjęcie.

Michelle Obama świętuje 60. urodziny Baracka

Wspólne fotografie Obamów często są pełne bliskości i ciepła. Nie inaczej jest z tą. Z okazji 60. urodzin Baracka Michelle Obama zdecydowała się pokazać na Instagramie zdjęcie z rodzinnego albumu, na którym są razem z córkami: Malią i Natashą.





Michelle Obama zdecydowała się również opublikować życzenia. Sami zobaczcie!



Ze wszystkich Twoich osiągnięć wiem, że bycie obecnym, kochającym ojcem dla naszych dziewczynek przewyższa je wszystkie. Dziękuję, że nigdy nie pozwoliłeś, żeby ciężar świata przeszkodził Ci w byciu cudownym mężem i ojcem. Wszystkiego najlepszego z okazji 60-tych urodzin!

Poruszające słowa Pierwszej Damy spotkały się z entuzjazmem wśród internautów. Użytkownicy chwalili osobisty wymiar życzeń oraz urocze, rodzinne zdjęcie.



Uwagę przykuły także córki Obamów. Malia i Natasha zdecydowanie przyciągnęły uwagę odbiorców!





Michelle Obama i Barack Obama. Związek idealny?

Barack Obama od początku swojej politycznej kariery często podkreślał, jak ważna jest dla niego Michelle, jej wsparcie i miłość. "Oczywiście nie zrobiłbym niczego, co osiągnąłem bez Michelle... Nie tylko była wspaniałą pierwszą damą, jest po prostu moją opoką. Polegam na niej w najważniejszych kwestiach każdego dnia" - podkreślał w wywiadzie dla Oprah Winfrey.





Zdjęcie Michelle Obama i Barack Obama w czasie prezydentury / Chip Somodevilla / Staff / Getty Images

Nieraz zaznaczał też, że bez niej nie osiągnąłby tego, co udało mu się osiągnąć. Barack przyznawał też, że jego żona jest bardzo inteligentna i ogromnie w niej to ceni.



Sama Michelle Obama z kolei opowiadała w niejednym wywiadzie, a także w swojej książce "Becoming", że związek jest dla niej przede wszystkim partnerstwem. "Małżeństwo kwitnie, gdy para pracuje razem jako zespół" - napisała. Niejednokrotnie podkreśliła też, że podstawą udanego związku jest ciężka praca obydwojga partnerów.



