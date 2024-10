Harrison Ford - od stolarza do Hana Solo

Zanim Harrison Ford stał się jedną z największych gwiazd kina, pracował jako stolarz w Los Angeles i naprawdę ciężko było mu związać koniec z końcem. Przypadek chciał, że trafił na casting do "Gwiezdnych Wojen", gdzie początkowo jego zadaniem było zbudowanie dekoracji. Jednak reżyser George Lucas zobaczył w nim coś więcej niż pracownika z obsługi. Szybko zaproponował mu rolę Hana Solo, a mężczyzna bez zastanowienia się zgodził. Dzięki tej roli Ford zdobył międzynarodową sławę i później wcielił się w postać Indiany Jonesa, stając się tym samym ikoną popkultury.

Zanim Harrison Ford został rozpoznawalnym aktorem, pracował jako stolarz i nie miał łatwego życia Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Getty Images

Danny Trejo - z więzienia na czerwony dywan

Danny Trejo nie miał łatwego życia i spędził wiele lat w więzieniu, gdzie walczył z uzależnieniem. Gdy wyszedł na wolność, zdecydował się zostać trenerem do walk bokserskich i tym samym zatrudniono go na jednym z planów filmowych. To właśnie wtedy zwrócił uwagę reżysera, który zaproponował mu niewielką rolę. To jednak wystarczyło, by wygląd i charyzma Treja przykuły uwagę innych twórców filmowych, którzy szybko zaczęli proponować mu, aby wcielał się w brutalnych, a jednocześnie sympatycznych bohaterów. Dziś jest najbardziej znany z ról w filmach "Maczeta" oraz "Desperado".

Danny Trejo zanim trafił na ekrany kin, walczył z uzależnieniem i odsiadywał wyrok w więzieniu David Livingston/Getty Images Getty Images

Natalie Portman - wielka gwiazda odkryta w pizzerii

Natalie Portman miała zaledwie 11 lat, gdy jej życie odmieniło się całkowicie przez jedno przypadkowe spotkanie. Jadła bowiem posiłek w pizzerii na Long Island, kiedy zauważył ją agent talentów, który zaproponował jej rozwój kariery w modelingu. Chociaż ten pomysł nie wypalił, Portman ostatecznie znalazła innego agenta, tóry pomógł jej dostać się do filmowego świata. Jej naturalne zdolności i uroda sprawiły, że szybko otrzymała rolę w filmie "Leon Zawodowiec", gdzie wcieliła się w postać Matyldy u boku Jeana Reno. Rola ta okazała się przełomowa i otworzyła jej drogę do kolejnych produkcji, takich jak "Gwiezdne Wojny" czy "Czarny Łabędź", za który zdobyła Oscara.

Natalie Portman miała 11 lat, gdy w pizzerii została zauważona przez agenta modelingowego, dzięki któremu rozpoczęła się jej wielka kariera Foc Kan/WireImage Getty Images

Channing Tatum - z parkietu na wielki ekran

Zanim Channing Tatum stał się jedną z największych gwiazd Hollywood, jego życie wyglądało zupełnie inaczej. Po ukończeniu szkoły średniej podejmował się różnych dorywczych prac, ale to taniec i modeling otworzyły mu drzwi do świata show-biznesu. Przez pewien czas pracował jako tancerz erotyczny w Miami, gdzie został dostrzeżony przez agenta modowego i zaczął pojawiać się w różnego rodzaju reklamach. Przełom w jego karierze nastąpił jednak w momencie, gdy postanowił spróbować swoich sił w filmie. Jego pierwsza rola w produkcji tanecznej "Step Up" (2006) stała się dla niego przepustką do wielkiego ekranu.

Channing Tatum zaczynał swoją karierę od posady w klubie tanecznym w Miami Jeff Spicer/Getty Images for Warner Bros. Pictures Getty Images

Pamela Anderson - kibicka na meczu, ikoną lat 90.

Pamela Anderson nawet nie marzyła o tym, że mogłaby kiedykolwiek stanąć przed kamerą i pracowała jako instruktorka fitness. W wieku 22 lat wybrała się na mecz futbolowy i to właśnie ten moment zmienił jej życie raz na zawsze. Podczas rozgrywek kamery pokazały ją na wielkim ekranie i to przypadkowe ujęcie przyciągnęło uwagę jednego z producentów, który zaproponował jej pracę w modelingu, a stąd droga do roli w "Słonecznym patrolu" była już krótka. Tym samym Anderson stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd lat 90.

Pamela Andreson miała 22 lata jak poszła na mecz futbolowy. To właśnie tam została zauważona przez agenta Carlos Alvarez/WireImage Getty Images

Johnny Depp - muzyk, który został aktorem

Johnny Depp od zawsze nie marzył o aktorstwie, a karierze muzycznej i to wraz ze swoim zespołem przyjechał do Los Angeles w celu zdobycia sławy. Jak więc doszło do tego, że wystąpił w filmie "Koszmar z Krainy Wiązów", dzięki czemu rozpoczęła się jego kariera? Kluczowa rola w ikonicznym filmie była... wynikiem zbiegu okoliczności! Reżyser po latach wspominał, że jedno z obsadzonych już nazwisk dołączyło do listy dzięki sugestii innego aktora. Postać chłopaka głównej bohaterki miała być wybrana z pomocą córki reżysera, która wraz z matką miała wskazać swojego faworyta spośród rozłożonych zdjęć. Obie wybrały młodego aktora, uznając go za wyjątkowo przystojnego. Okazał się nim właśnie Johnny Depp, ktory dzisiaj jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów na świecie, szczególnie znanym z roli Jacka Sparrowa w serii "Piraci z Karaibów".

Johnny Depp nie chciał zostać aktorem, a muzykiem! Przypadek sprawił, że zagrał w filmie "Koszmar z Krainy Wiązów" i został pełnoprawnym aktorem JB Lacroix/WireImage Getty Images

Heath Ledger - Zbiegiem okoliczności z Australii do Hollywood

Heath Ledger, który zasłynął przede wszystkim z roli Jokera w "Mrocznym Rycerzu", nie planował początkowo kariery aktorskiej. Urodzony w Perth w Australii, Ledger chciał zostać zawodowym graczem w krykieta, a aktorstwo było dla niego tylko hobby. Kiedy jednak w szkole szukano młodych talentów do sztuki teatralnej, Ledger wziął w niej udział, a jego zainteresowanie aktorstwem zaczęło rosnąć. Zanim się zorientował, trafił na przesłuchanie do australijskich produkcji, a później do Hollywood. Przełomową rolą była postać w filmie "Tajemnica Brokeback Mountain", za którą otrzymał nominację do Oscara, a późniejsze wcielenie się w Jokera uczyniło go nieśmiertalną legendą.

Heath Ledger chciał zostać zawodowym graczem w krykieta, a aktorstwo było jedynie jego pasją Photo by Carlo Allegri/Getty Images Getty Images

Charlize Theron - wściekłość w banku początkiem kariery

Charlize Theron zaczynała jako modelka, ale to przypadkowe spotkanie w banku w Los Angeles odmieniło jej życie i zapoczątkowało wielką aktorską karierę. Wszystko zaczęło się w momencie, gdy kasjerka odmówiła realizacji czeku, a Theron wybuchła wściekłością. Zauważył ją tam talent scout, który zobaczył w jej ekspresji potencjał aktorski. Niedługo później zagrała swoje pierwsze role, a świat zakochał się w jej talencie. Najbardziej znana jest z ról w filmach takich jak "Monster" (za który otrzymała Oscara) czy "Mad Max: Na drodze gniewu".

