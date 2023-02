Kinga Preis przeszła metamorfozę

Kuchnia Zupa Sekielskiego. Szybki przepis na odchudzanie Kinga Preis należy do grona najpopularniejszych polskich aktorek. Jej talent doceniło wielu widzów, którzy od lat darzą ją sympatią. Kilka lat temu Kinga Preis zachwyciła swoich fanów ogromną przemianą. Zrzuciła kilkanaście kilogramów, a wielu zaczęło się zastanawiać, jak to zrobiła. Aktorka do dziś dba o smukłą sylwetkę i stara się utrzymać wagę.

W pozbyciu się zbędnych kilogramów pomocna była rezygnacja ze szkodliwego nawyku. Jak czytamy na party.pl, aktorka postanowiła rzucić palenie papierosów. Do dziś panuje przekonanie, że podczas odstawiania nikotyny pojawiają się nadprogramowe kilogramy. W przypadku aktorki było zupełnie inaczej.

Poza tym serwis podaje, że odstawiła kawę i zdecydowała się na pomoc specjalistów, którzy ułożyli zbilansowaną dietę. Dodatkowo Kinga Preis do swojego jadłospisu włączała warzywno-owocowe soki, głównie z marchwi i buraka.

Przepis na sok warzywno-owocowy

Dieta sokowa w ostatnim czasie cieszy się sporym zainteresowaniem i coraz więcej osób stara się dostarczać organizmowi składników odżywczych poprzez spożywanie soków warzywno-owocowych w ciągu dnia.

Zrobienie soku, który sprawdzi się podczas zrzucania zbędnych kilogramów, nie jest trudnym zadaniem. Wystarczy wycisnąć sok z jednego buraka, a następnie schłodzić go w lodówce przez mniej więcej pół godziny. Następnie należy obrać jedno jabłko oraz dwie marchewki i również wycisnąć z nich sok. Ostatnim krokiem jest wymieszanie trzech napojów ze sobą i gotowe.

Tak przygotowana mieszanka jest istną bombą witaminową. Buraki są bogate w antyoksydanty, pozytywnie wpływają na proces trawienia, wzmacniają odporność i w dodatku są źródłem błonnika. Marchewka z kolei dostarcza organizmowi witaminy A i C, również wspomaga układ trawienny, a zawarte w niej pektyny są w stanie zmniejszyć stężenie cholesterolu we krwi. Jabłka natomiast są cenne w witaminy i minerały, które usprawniają pracę organizmu. Również są niskokaloryczne, zawierają spore ilości błonnika oraz przeciwutleniaczy.

